Marta Otero assumeix el rectorat de la UVic-UCC amb el compromís de posar la universitat al servei de la societat
Així ho ha manifestat en l’acte de presa de possessió del càrrec de rectora, que oficialment assumirà a tots els efectes el pròxim 1 de setembre
Regió7
La Dra. Marta Otero Viñas ha pres possessió del càrrec de rectora de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per als pròxims quatre anys (2026-20230), en un acte que ha tingut lloc al Paranimf de la Universitat. La cerimònia, que ha estat presidida per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, i pel president de la Fundació Universitària Balmes i alcalde de Vic, Albert Castells, ha significat també el comiat del rector Josep Eladi Baños (2019-2026).
Albert Castells ha donat la benvinguda a tots els assistents destacant que el relleu al rectorat “és un dels moments més important de la vida de tota universitat”. En el seu discurs ha agraït al rector Baños que hagi encapçalat una etapa de consolidació i creixement en la qual “la UVic-UCC és més gran i més oberta al món”, ja que guiar aquesta institució és “una responsabilitat exigent però també una oportunitat extraordinària”. Castells ha destacat el paper que juga la UVic-UCC per a ciutats com Vic i Manresa i ha apuntat que, en el cas de Vic, “la UVic-UCC és una de les grans fortaleses i ha contribuït a projectar la ciutat més enllà del seu entorn proper”. La seva intervenció s’ha tancat desitjant a la rectora Otero molta sort i encerts.
Josep Eladi Baños ha clos el seu mandat de vuit anys com a rector de la UVic-UCC, que oficialment finalitzarà el pròxim 31 d’agost, agraint a totes les persones que han treballat amb ell al rectorat la seva dedicació. En el seu discurs de comiat ha subratllat, entre les principals fites assolides, l’augment de nombre d’estudiants matriculats, un canvi de reputació ja que “la UVic-UCC és més ben considerada socialment que fa uns anys, tant en l’àmbit local com català i internacional”, i l’impuls que han tingut els cicles formatius de grau superior.
Baños ha agraït a cadascun dels vicerectors i vicerectores del seu equip la feina desenvolupada, des de les polítiques de professorat que han permès més estabilització laboral, fins a la creació del vicerectorat de Territori i Compromís Social, passant per tota la tasca feta en ordenació acadèmica de la mà d’AQU “per millorar tots els nostres processos docents”. El rector també s’ha referit a “l’excepcional feina que s’ha fet en recerca” −amb el creixement del Centre Tecnològic BETA o la creació de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC)− i al treball que s’ha liderat des de la secretaria general en projectes com ara el Pla d’Igualtat o el Pla Estratègic 2026-2030 de la UVic-UCC, abans d’adreçar unes paraules d’ànim a la seva successora.
Nomenament de la nova rectora
Després que la secretària general de la UVic-UCC, Núria Gorchs, hagi llegit l’acord de nomenament de la nova rectora, Marta Otero ha signat el document de nomenament d’acceptació del càrrec i Núria Montserrat i Albert Castells n’han pres coneixement. Tot seguit, la consellera de Recerca i Universitats ha imposat la medalla a la nova rectora.
En el seu discurs, Marta Otero s’ha dirigit a la comunitat universitària situant l’inici del seu mandat com “una nova etapa” que agafa el relleu dels anteriors equips de rectorat i que vol orientar amb el lema “Formar i investigar per transformar la societat”. La nova rectora ha reivindicat el paper de la universitat com a agent de servei públic i transformació social, assegurant que "la UVic-UCC no és un propòsit per a si mateixa; la nostra universitat existeix per servir la societat". En aquest sentit, ha defensat una universitat capaç de formar professionals amb esperit crític i compromís i, al mateix temps, generar coneixement amb impacte real sobre els principals reptes socials.
Entre les prioritats del nou mandat, recollides al seu programa d’actuació per als pròxims quatre anys (2026-2030) i resumides avui en sis compromisos, Otero ha destacat el reforç del paper de la UVic-UCC com a motor de cohesió i desenvolupament territorial, aprofundint en la cohesió del model federatiu i en la col·laboració amb les institucions, les empreses i el conjunt del sistema universitari català. "Hem d'actuar cada vegada més com una única universitat. No per uniformitzar-nos, sinó precisament per aprofitar millor les potencialitats de la nostra diversitat", ha afirmat. També ha remarcat la voluntat de consolidar una universitat "arrelada al territori" però amb una clara projecció internacional, compromesa amb la captació i la retenció de talent i amb el lideratge en recerca, innovació i transferència de coneixement.
La rectora ha posat les persones al centre del seu projecte, amb el compromís de crear les condicions perquè tota la comunitat universitària pugui desenvolupar el seu potencial. Ha defensat una universitat on estudiants, personal docent i investigador i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis "se sentin segures, respectades i valorades", perquè, segons ha subratllat, "el benestar no és un objectiu secundari. És una condició imprescindible per a l'excel·lència universitària". En la part final del discurs, ha fet una crida a construir col·lectivament "una universitat encara més cohesionada, més compromesa amb la societat, més innovadora, més internacional i encara més orgullosa de la seva identitat".
Docència, recerca i gestió
Otero, vinculada des de fa més de vint anys a la UVic-UCC, on ha desenvolupat tasques de docència, recerca i gestió, assumirà plenament el càrrec de rectora a partir del dia 1 de setembre, essent la segona dona que liderarà aquesta Universitat.
La consellera de Recerca i Universitats ha tancat l’acte comentant que els relleus institucionals “sempre miren en dues direccions: reconèixer la feina feta i obrir una nova etapa carregada de noves responsabilitats i reptes”. En aquest sentit, ha agraït a Baños el seu compromís i dedicació, amb la qual “heu liderat la UVic-UCC amb una visió molt clara, heu impulsat nous projectes i heu continuat fent créixer una universitat compromesa amb el territori i les persones”. Montserrat ha fet referència al model propi de la UVic-UCC i a la col·laboració amb el govern català pel que fa a la reducció dels preus de matrícula del grau en Medicina. “Necessitem universitats excel·lents però també accessibles, perquè han de ser un autèntic ascensor social”, ha manifestat abans d’afegir que “treballem perquè el talent sigui l’únic factor que determini les oportunitats de futur”. La consellera ha finalitzat el seu discurs desitjant molts encerts a la nova rectora i animant-la “a continuar treballant per fer de la UVic-UCC una universitat de referència”.
La cerimònia, que ha finalitzat amb el cant de l’himne universitari Gaudeamus Igitur, ha comptat amb l’assistència de rectors i rectores de la UVic-UCC i d’altres universitats catalanes, representants del Departament d’Universitats i Recerca, presidents i directors generals de les quatre fundacions que formen la UVic-UCC, i de diverses entitats i empreses del territori, a més a més de membres de la comunitat universitària i familiars i amics de la nova rectora.
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