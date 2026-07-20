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Pere Ribera seguirà a la presidència de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages

És fill de qui va ser president de la Cambra de la Propietat durant els anys 1999 a 2001, Manel Ribera Firmat

Pere Ribera Sellarès

Pere Ribera Sellarès / Arxiu/Carles Blaya

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Regió7

Manresa

Pere Ribera Sellarès seguirà com a president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, càrrec que ocupa des de l'1 de desembre del 2014, una vegada acabat el procés electoral de renovació parcial de la junta de govern.

La presentació d’una única candidatura agrupada va fer innecessària la votació en quedar elegits directament els integrants de la llista presentada. Els membres de la candidatura proclamada són Marius Comallonga Sala, Pere Gassó Ollé, Montserrat Morera Perramon i Quirino Vila-Masana Portabella. La junta de govern de la Cambra de la Propietat queda completada amb els membres que no han acabat el seu mandat: Pere Ribera, Montserrat Esclusa Simon, Esteve Sanllehí Ester i Rosa Maria Torras Sanjaume.

L'organigrama

Celebrada la sessió constitutiva de la nova junta, que va suposar la continuació de Pere Ribera Sellarès a la presidència de la Cambra, la composició de l’entitat ha quedat de la següent manera: Pere Ribera, president; Marius Comallonga, vicepresident; Maria Montserrat Morera, tresorera i comptadora; Montserrat Esclusa, Pere Gassó, Esteve Sanllehí, Rosa Maria Torras i Quirino Vila-Masana, vocals. Jordi Carreras es manté en el càrrec de secretari de la Junta.

Pere Ribera és advocat, va ser secretari general de Caixa Manresa fins a la seva fusió amb les Caixes de Tarragona i Catalunya i actualment presideix el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya i la Mútua Intercomarcal. És, per altra banda, fill del que va ser president de la Cambra de la Propietat durant els anys 1999 a 2001, Manel Ribera Firmat.

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