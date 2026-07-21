Ampans inaugura a Terrassa una residència i centre de dia amb 80 places per a persones amb discapacitat intel·lectual
L’equipament respon a una demanda iniciada fa disset anys per les famílies agrupades a la Coordinadora Capaç, que reclamaven respostes a la falta històrica de places al Vallès Occidental
L'acte, celebrat aquest dimarts, ha comptat amb la participació del president del Parlament, Josep Rull, i del nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, en el seu primer acte oficial en el càrrec
Regió7
Terrassa compta des d’aquest dimarts amb la Residència Amunt de la Fundació Ampans de Manresa, un projecte que culmina una reivindicació iniciada fa disset anys per les famílies agrupades a la Coordinadora Capaç, que reclamaven respostes a la falta històrica de places residencials al municipi i comarca per a l’atenció dels seus familiars amb discapacitat intel·lectual.
La inauguració ha comptat amb la participació del president del Parlament, Josep Rull; del nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno; de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i del diputat adjunt de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Soufian Laroussi Akhrif, entre altres representants institucionals, així com membres d’Ampans, famílies, professionals, entitats i veïns del territori.
Amb un pressupost de 9 milions d’euros, la Residència Amunt ofereix 60 places residencials i 20 de centre de dia per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat. La nova residència s’organitza en 10 unitats de convivència, amb habitacions individuals i espais comuns pensats per afavorir un entorn de vida proper, confortable i adaptat a les necessitats de cada persona.
Atenció centrada en la persona
L’equipament s’ha dissenyat seguint el model d’atenció centrada en la persona, amb espais amplis, accessibles, lluminosos i vinculats a la comunitat. La residència incorpora zones interiors i exteriors, aules, espais de convivència i entorns pensats per promoure el benestar, l’autonomia, les relacions personals i la qualitat de vida de les persones que hi viuran.
La Residència i Centre de Dia Amunt està situada al barri de Sant Llorenç de Terrassa, en una parcel·la de 5.702 metres quadrats cedida per l’Ajuntament. El Departament de Drets Socials i Inclusió ha contribuït al finançament de la construcció del nou equipament amb una subvenció de més de 2 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation. Per la seva banda, la Diputació de Barcelona ha aportat 1,2 milions d’euros.
L’acte ha posat el focus en les persones que donen sentit al projecte a través de les intervencions de dos representants de les famílies de la Coordinadora Capaç, Gemma Paüls i Carles Godall, presidenta i membre de la junta, respectivament, i de dues professionals d’Ampans, Pilar Massó i Marta del Real. Les seves veus han servit per recordar el camí recorregut, el valor del compromís col·lectiu i la importància de disposar de recursos que garanteixin una atenció de qualitat al llarg de tota la vida.
Durant la inauguració, el director general d’Ampans, Toni Espinal, ha recordat l’origen d’aquesta iniciativa que neix de la perseverança de les famílies per garantir els drets dels seus fills, i ha reivindicat el valor de les entitats socials en l'acompanyament a les persones, com a aliades imprescindibles de les administracions per identificar necessitats, innovar i impulsar respostes eficaces a les necessitats socials.
Qualitat de vida sense haver de marxar fora
Per la seva banda, en el seu primer acte oficial, el nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, ha expressat que “volem una Catalunya propera, amable amb tota la seva gent. És important que tinguem un govern, unes entitats i unes administracions capaces de millorar la vida al conjunt de la població. Per això us dono l’enhorabona per la vostra feina”.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat que “amb l’obertura de la Residència Amunt, de la mà de la Fundació Ampans, fem un pas endavant fonamental en qualitat de vida, dignitat i inclusió, garantint un dret indiscutible: que els usuaris puguin viure i rebre els suports que necessiten sense haver de marxar de la seva ciutat, a prop de les seves famílies i del seu entorn".
La cloenda institucional de l’acte ha anat a càrrec del president del Parlament, Josep Rull, que ha celebrat la culminació d’aquest equipament “llargament reclamat i que respon a una demanda històrica”, que contribuirà a prestar una atenció personalitzada i de proximitat a les persones que hi viuran o en faran ús. Rull també ha destacat que el centre és fruit del “compromís i la col·laboració de moltes persones i moltes institucions” i ha agraït a la Coordinadora Capaç i a la Fundació Ampans la seva “experiència i feina incansable a favor dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual”.
Recuperació simbòlica
Un dels moments emotius de la inauguració ha estat la recuperació simbòlica de les pedres col·locades en l’inici de les obres. Fa gairebé dos anys, representants d’Ampans, famílies, usuaris i administracions van dipositar unes pedres amb missatges carregats de desitjos, esperances i compromisos de futur.
Avui, aquelles mateixes pedres han estat novament protagonistes en un gest col·lectiu que ha simbolitzat la transformació d’un somni compartit en una realitat tangible. Un acte carregat d’emoció que ha fet valdre el camí recorregut i l’esforç de totes les persones que han contribuït a fer possible aquest equipament.
La inauguració ha finalitzat amb una actuació musical i una visita oberta a les instal·lacions, seguida d’un espai de trobada entre famílies, professionals, representants institucionals i
membres de la comunitat.
Un nom per continuar avançant
La residència d’Ampans a Terrassa rep el nom d’Amunt, una denominació escollida a través d’un procés participatiu impulsat per Ampans amb la col·laboració de la Coordinadora Capaç. El nom, que vol fer un homenatge al massís de Sant Llorenç del Munt, simbolitza la força de continuar avançant, la capacitat de superar dificultats i la voluntat de construir noves oportunitats de vida per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
Aquesta és la segona inauguració que celebra Ampans enguany. L'anterior va ser la de l'equipament La Parada a Manresa.
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