La Festa del Tomàquet ensenya a elaborar quètxup casolà
L'activitat, celebrada aquest dimarts d'11 a 12 del migdia al Mercat de Puigmercadal, ha ensenyat als participants a peparar aquesta popular salsa, però amb ingredients naturals
Ruben Costa
La Festa del Tomàquet del Bages ha continuat aquest dimarts, d'11 a 12 del matí amb el taller "De l'hort al pot: fes el teu quètxup casolà", una activitat celebrada al Mercat de Puigmercadal de Manresa que ha permès als participants descobrir com elaborar aquesta popular salsa amb tomàquets de temporada i ingredients naturals. La sessió ha anat a càrrec d'un cuiner de l'Obradora, l'espai agroalimentari compartit de la Catalunya Central, que ha explicat tot el procés d'elaboració, des del sofregit inicial fins al tast final. El taller ha posat èmfasi en l'aprofitament del tomàquet i en la possibilitat d'elaborar un quètxup sense colorants ni conservants artificials.
Durant la demostració es va preparar la salsa a partir de tomàquets de tipus pera, ceba, oli d'oliva, sucre, vinagre de poma, suc de llimona i espècies com la canyella, el pebre vermell dolç, pebre negre, el clau i, de manera opcional, la nou moscada. El procés requereix una cocció lenta d'aproximadament una hora perquè el tomàquet perdi l'aigua i concentri el sabor abans de triturar la barreja i acabar-la de reduir. El cuiner també va explicar que el sucre és un element imprescindible per garantir la conservació del quètxup, tot i que les persones amb diabetis poden substituir-lo per eritritol. En cas de voler-lo conservar durant més temps, però, és necessari mantenir la proporció adequada de sucre i completar el procés d'envasat al bany maria durant uns 25 minuts. El resultat final es pot conservar durant diverses setmanes si s'envasa correctament.
Els participants també van conèixer les proporcions bàsiques de la recepta, que parteix aproximadament d’un quilo de tomàquets madurs, uns 150 grams de sucre i vinagre de poma, tot i que aquestes quantitats es poden ajustar segons el punt d’acidesa i de dolçor desitjat. El resultat és un quètxup de color més ataronjat que el comercial, ja que no incorpora colorants ni altres additius, i que es pot conservar entre un i dos mesos si s'ha esterilitzat correctament.
D'on prové el quètxup?
Més enllà de la recepta, els assistents també han descobert l’origen d’aquesta salsa. El cuiner ha explicat que el quètxup té els seus orígens en antigues salses fermentades d’Àsia, especialment a la Xina, on es preparaven amb peix i altres ingredients i no contenien tomàquet. Amb el pas dels segles, aquestes salses van arribar a Europa i els cuiners britànics les van adaptar amb ingredients com bolets, espècies o productes fermentats. No va ser fins al segle XIX que el tomàquet es va incorporar a la recepta, una evolució que posteriorment Henry J. Heinz va popularitzar fins a convertir-la en la versió moderna del quètxup.
En acabar el taller, els participants han pogut tastar la salsa acompanyada de patates fregides. El quètxup, elaborat íntegrament amb ingredients naturals, presentava un gust intens de tomàquet, amb un punt dolç ben equilibrat i una textura més lleugera que la de les versions industrials, fet que va ser molt ben valorat pels assistents.
L'activitat forma part del programa de la desena Festa del Tomàquet del Bages, que durant tota la setmana combina tallers gastronòmics, visites i activitats divulgatives per reivindicar el producte de proximitat i la pagesia del territori.
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