L'Associació de la Carretera Santpedor de Manresa tranquil·litza els veïns davant la crema de contenidors
Demana la col·laboració ciutadana perquè les forces de seguretat puguin enxampar els piròmans autors dels actes vandàlics
La Junta de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa ha traslladat un missatge de tranquil·litat i responsabilitat després dels nombrosos casos de crema de contenidors que s'han produït al barri.
En un comunicat, l'entitat presidida per Sebastià Suet, explica que les darreres setmanes s'han produït diversos actes vandàlics que han afectat contenidors del barri. Davant d'això, afirma que "som conscients de la preocupació que aquesta situació pot generar entre el veïnat "i volem transmetre un missatge de tranquil·litat i responsabilitat".
Assegura que l'associació de veïns està "en contacte permanent amb l'Ajuntament i la regidoria de Seguretat Ciutadana, que ens han informat que els fets s'estan investigant i que s'està treballant per identificar els responsables i reforçar les mesures de prevenció".
L'associació ha volgut expressar el seu reconeixement "a la tasca de patrullatge i a la complexa investigació que està duent a terme la Guàrdia Urbana per identificar els autors d'aquests actes vandàlics". I afegeix que "som conscients de la dificultat d'aquest tipus d'investigacions i agraïm l'esforç i la dedicació dels agents per preservar la seguretat i la convivència al nostre barri".
Donar el crit d'alerta
Així mateix, volen agrair "la implicació dels veïns i veïnes, i recordar que la seva col·laboració és fonamental. En cas de presenciar qualsevol acte vandàlic o observar una situació sospitosa és important avisar immediatament la Guàrdia Urbana o els cossos policials, evitant intervenir directament".
També demanen que "no es difonguin rumors ni informacions no confirmades, ja que això pot dificultar la investigació i generar una alarma innecessària".
L'associació explica que treballa "de manera coordinada amb les administracions competents per contribuir a la seguretat i la convivència al nostre barri, i mantindrem informat el veïnat de qualsevol novetat".
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