El CAE aposta pel joc compartit per recuperar els carrers de Manresa
La 24a edició de la Setmana de Jocs al Carrer, que se celebrarà de l'1 al 5 de setembre, reunirà una trentena de voluntaris per transformar zones del centre històric en espais de participació
Ruben Costa
La Setmana de Jocs al Carrer començarà la primera setmana de setembre, amb la seva 24a edició, que fa la voluntat de reivindicar el joc com una eina de cohesió social i de recuperació de l'espai públic. Del dia 1 al 5, el centre històric de Manresa tornarà a convertir-se en un gran espai lúdic obert a tota la ciutadania, amb activitats gratuïtes adreçades a totes les edats que ompliran places i carrers durant les tardes i també les nits. La presentació de l'esdeveniment d'aquest dimecres, ha comptat amb la participació del director del CAE, Nasi Muncunill, la regidora d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez, la coordinadora de la Setmana de Jocs al Carrer i de Voluntariat del CAE, Eva Molina, i la tècnica de la Setmana de Jocs al Carrer, Marta Gil i Salvador Salla, educador del servei prelaboral d'AMPANS.
Durant la presentació, el director del CAE, Nasi Muncunill, va remarcar que l'objectiu de la iniciativa va molt més enllà de l'entreteniment. "Jugar fomenta la cooperació, la creativitat, el respecte i la presa de decisions, però també contribueix a generar vincles entre les persones", explica. En aquest sentit, ha defensat que la proposta pretén demostrar que els carrers poden ser molt més que espais de pas.
Muncunill també va posar en valor la trajectòria de la iniciativa, que aquest any arriba a la 24a edició després de més de dues dècades de continuïtat ininterrompuda. Fins i tot durant la pandèmia, va recordar, l'organització va adaptar el format per mantenir viva una activitat que considera plenament consolidada dins el calendari cultural i educatiu de la ciutat. El director del CAE ha dit que la Setmana de Jocs al Carrer s'ha convertit en un dels festivals dedicats al joc amb més trajectòria de Catalunya, un fet que atribueix tant a la resposta del públic com a la xarxa d'entitats i col·laboradors que s'ha anat construint al llarg dels anys.
La programació mantindrà l'estructura habitual, amb una activitat inaugural l'1 de setembre a la plaça de Sant Domènec. La companyia El Burro dels Jocs oferirà la proposta Jocs del Món, una col·lecció de jocs de fusta inspirats en diferents cultures dels cinc continents. A partir del dia 2 i fins al 5 de setembre, el centre històric acollirà vuit espais especialitzats distribuïts en diverses places, amb jocs de taula, jocs tradicionals, jocs gegants, propostes cooperatives, espais infantils, jocs d'habilitat i activitats de joc simbòlic. A la nit, la plaça Major tornarà a ser l'escenari de les tradicionals Nits de Joc, adreçades a majors de 14 anys. La programació completa es pot trobar a la web oficial.
Els jocs més esperats
Entre les principals novetats d'aquesta edició destaca la recuperació de la gimcana, que enguany portarà per títol "Descobreix el secret del joc!". Els participants hauran de superar diferents proves repartides pels espais de joc i resoldre un repte final mitjançant un codi QR, entrant així en el sorteig d'un joc de taula. També s'incorpora una activitat dedicada al Mahjong, un joc tradicional asiàtic que comptarà amb una persona experta per introduir-ne les normes i la història. A més, es reorganitzen alguns dels espais de joc, s'amplia l'oferta de jocs cooperatius, arriben noves propostes de jocs de taula sobredimensionats i la Biblioteca del Casino estrena els Llibrejocs, una iniciativa que combina lectura i joc en un mateix espai.
La dimensió comunitària continua sent un dels trets distintius de la Setmana de Jocs al Carrer. L'edició d'enguany serà possible gràcies a la participació d'una trentena de persones voluntàries i 27 professionals contractats, a més de la implicació de nombroses entitats, clubs de joc, editorials, institucions i professionals vinculats al món del joc i l'educació. La coordinadora del voluntariat del CAE, Eva Molina, va subratllar que la tasca dels voluntaris va molt més enllà de dinamitzar les activitats. Segons va explicar, són les persones que acullen els participants, els animen a jugar, generen confiança i contribueixen a crear un ambient inclusiu perquè persones de totes les edats comparteixin experiències.
En la mateixa línia, la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez, va destacar que la iniciativa contribueix a construir una ciutat "més educadora, més participativa i més amable" per a infants, joves, famílies i gent gran. També va posar en valor el fet que, una vegada finalitzada la Festa Major, la ciutat continuï oferint activitats que convidin la ciutadania a sortir al carrer i compartir l'espai públic des d'una perspectiva educativa i comunitària.
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