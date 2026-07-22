Les parades de sortida del bus interurbà a la Diagonal passaran de 13 punts a 23 perquè quedin més esponjades
És on paren línies com la directa (e22) entre Manresa i Barcelona; la directa (e23) entre Olesa i Barcelona i la 530, que també fa parades a Castellgalí, Sant Vicenç i Monistrol
Segons la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que han fet l'anunci aquest dimecres, la redistribució de línies implicarà el trasllat a escassos metres per minimitzar l’impacte sobre la ciutadania
A partir del 27 de juliol hi haurà 3 nous punts a Maria Cristina (8 en total), 3 a Palau Reial (6 en total) i 4 a la Zona Universitària (7 en total), a les quals cal sumar les dues a Pius XII, que no variaran
Regió7/G.Camps
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i l’Ajuntament de Barcelona han presentat aquest dimecres la reordenació i l’activació de nous punts de parada per a les línies de bus interurbà que operen a l’avinguda Diagonal, un dels principals corredors de sortida de la ciutat. Les intervencions tindran efecte a partir del 27 de juliol i permetran esponjar les expedicions i el flux d’usuaris dels principals punts de parades als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària.
És on paren línies com l'e22 directe de Manresa a Barcelona; l'e23 directe d'Olesa de Montserrat a Barcelona, i la 530, que també para a Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i Monistrol de Montserrat, a banda de Manresa i Olesa de Montserrat fins a Barcelona. Les tres línies tenen Monbus com a operador. La companyia ha informat que, com que és la que té més expedicions, tindrà més parades exclusives no compartides amb la resta d’operadors.
A pocs metres d'on ho fan ara
Segons la informació facilitada, en tot el corredor s’efectuen unes 1.800 expedicions amb 30.000 usuaris diaris i hi ha parades que concentren fins a 40 línies de bus interurbà. Amb aquesta intervenció, cap parada n’acumularà més de 20, sense modificar substancialment l’operativa dels operadors i els usuaris, ja que totes les línies que es redistribueixin seguiran aturant-se a pocs metres d’on ho fan ara, asseguren.
La directora de Transports i Mobilitat, Susi López, ha remarcat que l’àmbit on s’ha actuat "és un punt clau per tal de millorar l'espera que diàriament han de fer els usuaris", atès que inclou "uns corredors amb molta potència, corredors que han incrementat els darrers anys dues xifres". En hora punta, per exemple, "podem tenir uns 200 autobusos que estan fent parada, aproximadament uns tres autobusos cada minut. Per tant, és molt important poder esponjar, poder tenir més espai on els autobusos puguin parar i poder fer la càrrega simultània en diferents autobusos, perquè també és una forma de reduir temps de trajecte del mateix usuari", ha explicat.
La primera tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Acció Climàtica, Mobilitat, Pla de Barris i Serveis Urbans, Laia Bonet, ha destacat els objectius de millora del servei: "Tenim l’estratègia i objectiu de millorar una infraestructura d’un transport públic que ha anat en augment els darrers anys. El que fem aquí no és una simple reordenació de parades, sinó millorar l’espera i la quotidianitat dels usuaris i fer més eficient i àgil l’operativa dels busos". També ha assenyalat que "aquesta és una operació immediata, que anirà seguida de petites intervencions, i una vintena d’actuacions als quatre corredors". "Farem millores als espais de parada, amb més serveis, aixopluc, ombra; la creació de nous punts de parada per fer més fàcil i confortable l’ús; i l’actualització de les estacions de bus interurbà de Sants i Fabra i Puig", ha afegit.
Més punts de parada
En concret, es passarà de 13 punts de parada actuals a 23, amb 3 nous punts a Maria Cristina (en total n’hi haurà 8), 3 a Palau Reial (en total, 6) i 4 a la Zona Universitària (en total, 7), a les quals cal sumar les dues parades vigents a Pius XII i que es mantindran sense canvis. Bona part dels nous punts de parada seran aprofitant 4 marquesines existents que actualment no tenen ús i que passaran a ser parades dobles. De fet, la majoria dels 23 punts seran parades dobles, de manera que permetin l’operativa simultània de dos vehicles. El fet que dos vehicles puguin recollir passatge alhora significa una operativa més àgil, de menys temps d’espera per part dels usuaris i, en definitiva, una eficiència més alta, recalquen.
Durant les darreres setmanes s’ha establert la senyalització horitzontal, els nous pals de parada i durant aquesta setmana s’acabaran de traslladar els pals d’informació en temps real. En una fase posterior, s’instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari.
Separació per corredors i operadors
La intervenció dona resposta principalment a la concentració d’autobusos en parades de pas, amb l’objectiu de millorar la fluïdesa en els moviments i el confort dels usuaris i proporcionar més eficiència a l’operativa. En el cas de les línies d’autobús interurbà de la Generalitat, així com els de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’objectiu de la redistribució ha estat separar les parades per corredors i també per operadors; de tal forma que la nova distribució sigui més senzilla i clara per als usuaris.
Fan notar que, durant el primer semestre del 2026, s’han produït uns increments de demanda molt importants en aquest àmbit. Els corredors de Vilafranca del Penedès, Manresa i Igualada han crescut un 42%, 25% i 2,5% respectivament. El corredor de Corbera de Llobregat ha crescut un 11%, el de Sant Sadurní d’Anoia i Gelida, un 18%, i el de Sant Feliu de Llobregat, un 15%.
Aquesta actuació forma part del treball conjunt entre la Generalitat i l’Ajuntament per dotar d’un conjunt de serveis les parades de busos interurbans arreu de la ciutat per reduir l’impacte en l’espai públic i millorar el confort dels usuaris, ha informat les dues administracions. Han afegit que treballen conjuntament per proporcionar la infraestructura necessària de busos interurbans a la ciutat, amb intercanviadors d’alta capacitat en els principals corredors d’accés.
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