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Manresa crida a la participació de mentors per a reforçar l'acompanyament dels estudiants de secundària

La iniciativa del Pla Educatiu d’Entorn ofereix formació i suport continuat a voluntaris per acompanyar joves en risc d'abandonament escolar

Els mentors acompanyen els joves en el procés d’informació, reflexió i presa de decisions

Els mentors acompanyen els joves en el procés d’informació, reflexió i presa de decisions / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

El Pla Educatiu d’Entorn de Manresa fa una crida a voluntaris que vulguin ser mentors per als estudiants de secundària durant el curs 2026- 2027. Amb aquesta iniciativa es busquen persones compromeses, disposades a ser un referent positiu per a nois i noies mitjançant trobades setmanals d’una hora i mitja al llarg del curs escolar.

L’objectiu és acompanyar-los en un procés d’informació, reflexió i presa de decisions que els motivi a continuar estudiant més enllà de l’educació secundària obligatòria.

Cada voluntari tindrà assignat un o una adolescent de 3r o 4t d’ESO o de secundària postobligatòria, i rebrà formació específica i suport continuat durant tot el procés. Les sessions de mentoria es duran a terme a diferents equipaments i punts de trobada, i inclouran converses i activitats informals, sortides i visites destinades a ajudar els joves a reflexionar sobre el seu futur, motivar-se i prendre decisions amb més seguretat.

L’abandonament escolar prematur continua sent un dels principals reptes del sistema educatiu, afectant actualment gairebé el 14% de l’alumnat a Catalunya. La transició entre el final de l’educació secundària obligatòria i l’inici dels estudis postobligatoris és un moment clau on augmenta el risc d'abandonament. Per aquest motiu, el Projecte Mentora busca oferir un suport extra, personalitzat i proper que impacti positivament en les oportunitats formatives, laborals i personals dels joves de la ciutat.

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Com participar-hi:

Les persones interessades a participar com a mentores poden escriure un correu a monica.pera@ajmanresa.cat o eblasi@xtec.cat i també poden obtenir més informació i inscriure’s clicant aquí.

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