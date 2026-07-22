L'enfrontament entre la CGT i l'Ajuntament de Manresa per la recollida selectiva que no es recicla va a més
El sindicat diu que el govern municipal ha admès que desconeix la destinació final de 440 tones de paper i el regidor responsable lamenta que es continuïn confonent termes
El sindicat CGT assegura en un comunicat que l'Ajuntament de Manresa "ha admès davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Información Pública (GAIP) que no pot acreditar el destí final d'uns 440.000 quilos de paper i cartró recollits selectivament". Una afirmació que el regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, nega contundentment.
Segons el Secretari general de CGT Manresa, Josep Antoni Fernández Páxaro, durant l'acte de mediació celebrat el passat 17 de juliol davant la GAIP, l'Ajuntament de Manresa va reconèixer que no disposa, o bé desconeix si existeix, la documentació que acrediti el destí final de la fracció de paper i cartró d'origen domiciliari recollida mitjançant camió convencional durant els anys 2025 i 2026.
Segons les dades analitzades per CGT Manresa, es tractaria d'aproximadament 440.000 quilos (440 tones) de paper i cartró la traçabilitat dels quals no ha pogut ser acreditada documentalment fins a la instal·lació final de valorització o eliminació.
La Federació Local de CGT Manresa considera que "no és acceptable mantenir una campanya continuada de promoció institucional presentant Manresa com una ciutat referent en el bon funcionament del nou model de recollida selectiva quan el mateix Ajuntament reconeix que no pot acreditar documentalment el destí final d'una part dels residus separats per la ciutadania".
Afirma que la credibilitat de qualsevol model de recollida no es pot fonamentar únicament en campanyes de comunicació o en percentatges de recollida selectiva, sinó també en la capacitat de garantir una traçabilitat completa dels residus. "La ciutadania fa l'esforç de separar correctament els seus residus amb la confiança que seran reciclats. Aquesta confiança només es pot preservar amb transparència, control i la possibilitat d'acreditar documentalment que els residus han estat gestionats conforme a la legalitat", assegura.
A l'abocador o la incineradora
Per part de l'Ajuntament, el regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, ha afirmat que el govern "ni amaga ni admet, el que fa és explicar quina és la realitat i quines són les nostres competències. I la realitat és que allò que no sigui paper o el paper que està tan contaminat d'impropis que no es pot reciclar evidentment va a l'abocador o a la incineradora o allà on consideri" l'empresa que gestiona el material recollit selectivament. Afegeix que "els impropis del vidre no es reciclen com a vidre ni els impropis dels envasos i se'n van a l'abocador, la incineradora o a on l'empresa corresponent consideri. Però això no és admetre res. És explicar-ho".
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