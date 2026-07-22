Turisme de proximitat
Quant costa dormir a Manresa aquest agost? Hi ha opcions entre 54 i 356 euros i una d'elles és a Can Jorba
La capital del Bages disposa encara d'una desena d'allotjaments turístics disponibles a les principals plataformes, amb un preu mitjà de 162 euros per nit
Els turistes que es despertin tard i busquin ara un lloc on fer una estada durant el mes d'agost a Catalunya trobaran el cartell de complet a moltes zones. A Manresa, però, a deu dies d'entrar al mes per excel·lència de les vacances, encara hi ha alguns allotjaments disponibles, segons s'observa a Airbnb i Booking, les dues principals plataformes mundials de gestió d'hotels i apartaments turístics. Una desena a cadascuna d'elles, amb un preu mitjà de 162 euros de mitjana per nit.
La capital del Bages ha anat fent passes endavant per ser reconeguda com a destí turístic, amb el gòtic de la Seu, el llegat ignasià i el modernisme com a principal atractiu. Paral·lelament, l'oferta d'allotjaments ha anat creixent, amb l'obertura de noves iniciatives empresarials, però també a partir de particulars que han convertit pisos en apartaments turístics.
Fent una recerca ràpida per a dues persones per a la nit del 8 al 9 d'agost (dissabte i diumenge) es troba una mostra d'aquesta barreja de negocis que conviu a la ciutat. Les opcions més econòmiques són a Airbnb i corresponen a habitacions compartides. La més barata, per 54 euros la nit. L'anunci el gestiona un amfitrió, en Samad, que ofereix, "Una habitació en un pis tranquil i lluminós, ubicat en la primera planta en ple centre de Manresa. Gaudeix de cuina equipada, terrassa amb sol, menjador i bany compartit. Per 54 euros la nit.
L'Anna, també ofereix una habitació per 60 euros. Privada, en un loft, amb llit de matrimoni i bany compartit. Similar a l'anunci de la Sílvia, d'una estança amb dos llits individuals i bany privat, per 65 euros; i el de la Nani, que ja s'enfila fins als 99 euros, però amb terrassa.
Allotjar-se a Can Jorba
El primer apartament sencer que apareix per aquestes dates a Airbnb té 4 dormitoris i 2 banys i es pot reservar per 140 euros la nit, mentre que, per 165, es pot disposar d'un loft sencer a l'emblemàtic edifici de Can Jorba, amb vistes a la plaça de Sant Domènec. "Espectacular i modern loft al mig de la ciutat. Hi trobaràs unes vistes inigualables. Llit de matrimoni i dos sofàs", diu l'anunci. Ara bé, aquest mateix allotjament apareix amb un preu inferior a Booking, per 103 euros la nit.
A la plataforma holandesa, el que predominen són els establiments tradicionals, com Urbi Apartments, al carrer de Codinella, i Hotelet Casa Padró, al Passeig de Pere III. El primer té disponible un apartament estàndard per a dos adults per 91 euros la nit i el segon, una habitació doble gran per 132. L'Hotel els Noguers i l'Hotel 1948 són altres dels negocis hotelers que apareixen en un llistat que tanca Les Cabanes de l'Oller del Mas amb un preu de 356 euros la nit, amb descomptes aplicats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès