Sant Andreu Salut de Manresa manté l’escalada d’usuaris atesos i ingressos econòmics
En 10 anys han crescut un 43% les persones assistides, que el 2025 van ser gairebé nou mil
La darrera memòria d’activitat mostra xifres rècord d’atenció intermèdia hospitalària, residencial i domiciliària
Les corbes de l’anàlisi de les grans magnituds de la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa no paren d’enfilar-se. La memòria d’activitat de l’any 2025 mostra xifres rècord d’ingressos econòmics, usuaris i costos salarials.
Dels 25 anys que fa que Regió7 fa seguiment de l’activitat de la fundació de referència en atenció sociosanitària, el 2025 va ser l’any amb la xifra d’ingressos econòmics més alta, amb 28,3 milions d’euros.
Els darrers anys, la institució que té com emblema l’Hospital de Sant Andreu ha anat creixent un milió d’euros cada exercici en facturació: el 2023 va tancar caixa amb 26,1 milions d’euros; el 2024, amb 27,2 i el 2025 amb els ja esmentats 28,3 milions.
De la mateixa forma els costos salarials han passat dels 18,4 milions d’euros del 2023 a 19,3 milions el 2024 i 20,1 l’any passat.
L’augment dels episodis assistencials que atén va arribar el 2025 a 8.819, una xifra superior als 8.666 del 2024 i els 8.050 del 2023. En 10 anys ha augmentat un 43% el nombre d’usuaris, ja que l’any 2015 va afrontar 6.159 episodis assistencials.
687 professionals
La Fundació Sant Andreu Salut ofereix atenció intermèdia hospitalària, residencial i domiciliària. L’hospital de Sant Andreu va ajudar amb les seves 206 places 7.316 persones, el gruix de la seva activitat. Però també cal tenir en compte les 713 persones de les quals va tenir cura amb les 560 places de residència, centre de dia i habitatges amb serveis. 790 persones més van rebre atenció domiciliària durant 107.862 hores.
En total, hi ha 687 professionals en plantilla de la Fundació Sant Andreu Salut, als quals cal afegir 28 més que exerceixen adscrits a una empresa subcontractada. El 90% són dones amb una mitjana d’edat de 44 anys.
Manel Valls, director general de la Fundació Sant Andreu Salut, ha volgut destacar que el projecte de millora constant en la humanització de l’atenció «ha avançat decisivament amb el naixement de l’Espai Alba, que simbolitza una nova mirada a les cures pal·liatives, on la dignitat i l’acompanyament emocional són el cor de la nostra intervenció».
Amb la premissa que el final de la vida forma part de la vida, Sant Andreu Salut es proposa reinventar la forma d’entendre les cures pal·liatives, la vivència tant de les persones ateses com de les seves famílies i tot el procés de dol que es desencadena d’aquests processos. Ho farà amb un nou equipament que vol ser un referent a seguir a Catalunya.
El nou centre estarà integrat en el teixit social i sanitari del territori i pretén ser un canvi de model assistencial en l’atenció pal·liativa per tal de millorar la qualitat de vida, el confort i el benestar de la persona atesa i la seva família.
L’alcalde Aloy destaca «els nous camins» que ha obert la Fundació
L’alcalde de Manresa i President del Patronat de la Fundació Sant Andreu Salut, Marc Aloy, ha posat en valor, a banda dels resultats obtinguts, «els nous camins que ha obert i que val la pena explorar per continuar oferint un servei de qualitat». Marc Aloy considera que la memòria d’activitat del 2025 constata que, un any més, «aquesta institució ha progressat en la modernització de les residències, proporcionant espais cada vegada més confortables i assegurant un entorn que combina qualitat, autonomia i benestar».
L’alcalde de Manresa posa com exemple destacat de la bona feina realitzada per la Fundació Sant Andreu Salut en el darrer període l’aposta per l’atenció a les persones grans autònomes, a través d’habitatges amb serveis per a aquells que volen viure de manera independent.
També ressalta a col·laboració amb altres centres i hospitals en projectes transformadors, com les cures pal·liatives i el projecte Cuidador Expert Catalunya, així com el desenvolupament de projectes de coordinació per millorar l’atenció a persones amb malaltia crònica. Un altre aspecte a destacar és el projecte d’acompanyament actiu a domicili, ‘Moments que cuiden’. Aquesta iniciativa busca millorar la qualitat de vida de les persones que desitgen viure a casa seva amb la màxima autonomia possible, alhora que lluita contra la soledat no desitjada de les persones grans o en situació vulnerable. I avança que ben aviat començaran les obres per fer realitat «el projecte Humanització, un espai destinat a oferir acompanyament amb la màxima dignitat, seguretat i calidesa» durant el període final de la vida.
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