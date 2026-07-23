400 drons i cinc minuts més de pirotècnica allargaran l'espectacle a l'Agulla de la Festa Major de Manresa
En total, en l'acte més multitudinari de la festa gran hi haurà prop de 40 minuts d'espectacle assegurat amb el castell de focs, que passarà de durar 15 minuts a 20, i amb la nova proposta amb drons, que en durarà 15 més
Del 27 al 31 d'agost tindrà lloc el gros de la Festa Major de Manresa, que arriba amb un programa continuista amb alguna novetat. El castell de focs al parc de l'Agulla s'amplia per fer-lo més atractiu. L'any passat, tal com va recollir aquest diari, no va entusiasmar els milers d'espectadors que el van anar a veure. Enguany, durarà més, de 15 minuts passarà a durar-ne 20 i, abans, la gran novetat serà que hi haurà un espectacle amb 400 drons d'un quart d'hora de durada. Tot plegat, per oferir més espectacle en un espai per on, segons dades aportades per l'alcalde Marc Aloy, passen entre 18.000 i 20.000 persones durant el diumenge de la festa gran.
Aloy ha presentat el programa festiu aquest dijous acompanyat per Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua; Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, i Edu Sánchez, creador de la imatge de la festa major d'enguany.
Els drons a l'Agulla s'enlairaran des del 30 fins als 120 metres d'altura i crearan 16 imatges relacionades amb l'imaginari col·lectiu de la ciutat. La cita serà el diumenge 30 d'agost a partir de les 10 del vespre (amb activitats des de la tarda per a qui hi vulgui passar el dia). Anirà a càrrec de l'empresa manresana Cristal Aerial, i el castell de focs, de la Pirotècnia Tomàs, amb més de 260 quilos de pólvora i amb música en català.
Aloy també ha destacat la pregonera d'enguany, l'enginyeria aeroespacial Estel Blay, un "referent de l'astrofísica" a qui va fer la invitació personalment, ha explicat; la varietat de l'oferta de concerts pel que fa als estils i als espais, amb més de 30 hores de música. Com a caps de cartell, tal com ja es va avançar, ha recordat la presència al carrer de Sallent de Miki Núñez i de Buhos. Els darrers, en un dels únics vint concerts de la seva gira dels vint anys. La vetllada musical a càrrec d'Oxigen ha anunciat que es traslladarà de la placeta de la Mel a la Plana de l'Om per poder guanyar metres quadrats, ha informat.
Ha esmentat les dues Visites a la Manresa Desconeguda, que aquest diari ja va avançar dissabte passat: el convent de les caputxines i la Fàbrica dels Panyos. Tot i que en l’acte institucional de presentació de la commemoració dels 200 anys de la fàbrica, el mes passat, Aloy va situar al juliol l'inici de les obres de rehabilitació estructural que hi ha previstes, pel que ha dit avui, la previsió és que comencin passada la visita, que tindrà lloc el 28 d'agost (i el 27 al convent).
El bus gratuït s'avança mitja hora
Infante ha anunciat que el 10 d'agost es començaran a repartir els programes per les bústies, que hi ha 135 actes programats, deu més que l'any passat, que es manté l'Estima la Nit, amb totes les iniciatives per garantir una festa major sense agressions sexistes i amb un consum d'alcohol responsable, i que el servei de bus gratuït començarà mitja hora abans, a 2/4 de 10 del vespre. Quant a les Visites a la Manresa Desconeguda, ha situat en 475 les places per dia i ha aconsellat les persones que s'hi vulguin inscriure que vagin mirant la web perquè hi ha vegades que s'alliberen franges horàries que estaven ocupades.
Vinils al Sobrerroca
Una altra novetat de la festa de la qual ha parlat és dels vinils que s'han començat a posar al carrer de Sobrerroca per iniciativa de la regidora de Comerç. És una campanya per carrers del Centre Històric que es completarà a la tardor i que s'ha estrenat ara perquè els vinils que ja s'han col·locat al Sobrerroca, a la banda més propera a la plaça Major, tenen molta relació amb la festa major. Hi ha els cavallets, els nans, els gegants, els Tirallongues, l'Àguila i el Lleó.
La regidora ha anunciat la reedició del llibre de les figures de la festa manresana, que es podrà comprar a l'Oficina de Turisme i al Museu del Barroc de Catalunya-Museu de Manresa pròximament i que és ideal perquè la canalla les coneguin perquè va amb un sistema d'imants amb els quals poden jugar i aprendre.
A partir de demà divendres es podran fer les inscripcions per al sorteig d'entrades per veure alguns dels actes des dels balcons del número 5 de la plaça Major.
Sánchez ha explicat que els seus cartells de la festa major són fruit d'un treball acadèmic i que tenen per objectiu "retre homenatge a la festa major i a la seva gent". La proposta és original perquè no només hi ha un cartell; n'hi ha diversos.
Orriols ha posat l'accent en la implicació de les entitats culturals manresanes en la festa. És el cas de les que participen en la cercavila del dissabte 29 d'agost, que modifcarà el recorregut per les obres a Guimerà, de manera que farà l'anada i la tornada pel Paseig. Com a grups convidats hi haurà els Gegants de Badalona i l'Agrupació Folklòrica Santa Cecília d'Osca.
No ha oblidat parlar del poder de convocatòria que aconsegueix cada any el TapÀntic, un dels actes previst al gros de programa, amb 21 locals. A banda del sorteig als balcons, ha recordat que per a la Mostra del Correfoc s'instal·larà una rampa a la plaça pensant en les persones amb mobilitat reduïda, que hauran de demanar i justificar la petició prèviament.
Ha demanat seny, anar als actes amb la mentalitat de passar-ho bé i que "tinguem la festa en pau".
Més pressupost
Demanat per aquest diari, Infante ha informat que la festa major d'enguany tindrà entre 40.000 i 50.000 euros més de pressupost que la passada, que va costar 400.000 euros. Ha comentat que "la pólvora és cara", i a l'Agulla n'hi haurà més.
Ha esmentat les cinc fonts que posarà Aigües de Manresa en cinc punts -plaça Major, carrer de Sallent, Puigmercadal, placeta de la Música i Sant Domènec- per tal que la gent es pugui hidratar bé. Quant a la Festa Major Alternativa i als nous canvis introduïts enguany en el muntatge del so per minimitzar les molèsties, Aloy ha recordat que cada any s'han anat introduint canvis. Ha definit l'Alternativa com una part "indispensable" de la festa major.
Sense cables
Tant ell com Infante han confirmat que enguany tampoc hi haurà cables a la plaça Major per poder penjar les samarretes com era tradició al final del concert del Correfoc. Ja els van treure l'any passat, han explicat, per un tema de seguretat perquè són uns cables pensats per aguantar pirotècnia i no el pes de desenes de samarretes. Es patia perquè algun es partís o generés danys als balcons i façanes on s'ancoraven i es va decidir prescindir-ne.
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