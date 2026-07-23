La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència multa el youtuber manresà Jordi Wild
L'expedient considera que alguns continguts haurien d'haver comptat amb una qualificació i un advertiment adequats per avisar de contingts no aptes per a menors
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat al youtuber manresà Jordi Wild amb una multa de 1.543,44 euros, reduïda a 1.241,95 euros per pagament anticipat.
L'entitat ha sancionat també Ibai Llanos i Nachter, a més de Wild, als qui considera influencers o UER (usuaris d'especial rellevància), per incomplir obligacions previstes a la Llei General de Comunicació Audiovisual en continguts difosos en plataformes de vídeo i xarxes socials.
En l'expedient del famós youtuber de Manresa figura una sanció per Protecció dels menors, perquè la CNMC va analitzar continguts difosos a YouTube als canals @ElRinconDeGiorgio i @dwt_fighting, vinculats a l'esdeveniment Dogfight Wild Tournament. La resolució considera que determinats continguts de combats de contacte extrem haurien d'haver comptat amb una qualificació i un advertiment adequats, així com amb l'activació dels mecanismes disponibles a la plataforma per restringir-hi l'accés dels menors.
La CNMC destaca que la manca de qualificació pot limitar l'eficàcia dels sistemes de control parental, ja que aquestes eines depenen que el contingut estigui correctament identificat per poder funcionar adequadament. Els usuaris d'especial rellevància també han d'informar de manera suficient i inequívoca sobre la naturalesa dels continguts que puguin resultar perjudicials per al desenvolupament físic, mental o moral dels menors. Per fer-ho, han d'utilitzar sistemes de descripció, advertiments, símbols visuals o altres mitjans tècnics adequats.
Ibai Llanos i Nachter, també sancionats
En el cas d'aquests dos influencers, les sancions fan referència a la manca d'identificació clara de comunicacions comercials, i a la difusió de publicitat de medicaments sense respectar els requisits específics aplicables.
En l'expedient relatiu a Ibai Llanos, la CNMC considera acreditat que diversos vídeos publicats a la plataforma X incorporaven una marca de begudes en el context de la presentació d'artistes de La Velada, sense que hi hagués una senyalització clara que permetés diferenciar la comunicació comercial del contingut editorial.
I en el cas de Nachter, la CNMC considera acreditada la difusió de comunicacions comercials relacionades amb «antigripals» als canals @nachter d'Instagram i @Nachter de Facebook, sense respectar els requisits previstos per a la publicitat de medicaments.
Ells dos van ser sancionats amb una multa de 710 euros, reduïda a 568 euros per pagament anticipat, en el cas de Llanos, i de 1.779,94 euros, reduïda a 1.067,96 euros després del reconeixement de responsabilitat i del pagament anticipat, en el cas de Nachter.
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