Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis
Diverses unitats de policia han intervingut en l'incident a la carretera de Vic a darrera hora de la tarda
Els efectius d'una furgoneta de l'ARRO i dos cotxes patrulla de Mossos d'Esquadra han intervingut aquesta tarda a Manresa per solucionar una discussió en un pis. Als volts de les set de la tarda un testimoni ha informat que hi havia gent cridant i demanant ajuda a la finestra del primer pis d'un edifici a la carretera de Vic de Manresa, ben a prop de la cruïlla amb el carrer del Pare Clotet.
Els Mossos han desplegat diversos efectius davant el que semblava una discussió veïnal, i durant força estona han estat intermediant entre les parts, que amb l'arribada de la policia han anat calmant els ànims.
Els vehicles policials ocupaven un carril de la carretera de Vic sentit centre de la ciutat, cosa que en alguns moments ha provocat retencions, sobretot en l'enllaç amb el carrer de Sant Cristòfol.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
- Com ens estan canviant les calorades?
- Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol