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Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis

Diverses unitats de policia han intervingut en l'incident a la carretera de Vic a darrera hora de la tarda

Els vehicles policials davant el domicili on s'ha produït la baralla

Els vehicles policials davant el domicili on s'ha produït la baralla / Edu Font

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Eduard Font Badia

Manresa

Els efectius d'una furgoneta de l'ARRO i dos cotxes patrulla de Mossos d'Esquadra han intervingut aquesta tarda a Manresa per solucionar una discussió en un pis. Als volts de les set de la tarda un testimoni ha informat que hi havia gent cridant i demanant ajuda a la finestra del primer pis d'un edifici a la carretera de Vic de Manresa, ben a prop de la cruïlla amb el carrer del Pare Clotet.

Els Mossos han desplegat diversos efectius davant el que semblava una discussió veïnal, i durant força estona han estat intermediant entre les parts, que amb l'arribada de la policia han anat calmant els ànims.

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