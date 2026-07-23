Una font avariada a Manresa raja sense parar davant dels Jutjats
La font pública raja ininterrompudament, dia i nit
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Regió7
Manresa
La font situada davant dels Jutjats de Manresa fa dies que raja aigua de manera ininterrompuda, tant de dia com de nit. Segons han explicat testimonis a aquest diari, el flux no s’ha aturat en cap moment, fet que ha cridat l’atenció dels vianants i veïns de la zona.
Davant aquesta situació, algunes persones han començat a aprofitar l’aigua que es perd per omplir dipòsits i garrafes.
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