Una fuita d'aigua afecta la primera planta i urgències del CAP Bages de Manresa
L'aigua provenia de la mànega d'incendis per un mal funcionament de la bomba
Una fuita d'alta intensitat ha inundat la primera planta i ha afectat també urgències del CAP Bages de Manresa aquesta matinada de dijous. El 112 ha rebut l'avís a les 5.06 hores i hi ha enviat una dotació dels Bombers de la Generalitat. L'aigua provenia de la mànega d'incendis, que no en treia grans quantitats, però no hi havia manera d'aturar-la, segons ha explicat el cos d'emergències a aquest diari.
Cap a les 5.23 hores, ja reunits amb l'equip de manteniment, han tallat el subministrament d'aigua de la bomba d'incendis i mitja hora més tard s'ha donat la fuita per resolta. La inundació s'ha generat a causa d'un mal funcionament de la bomba i quan l'han tallat, la mànega ha deixat de treure aigua.
Aquesta fuita ha inundat principalment la primera planta i també ha filtrat aigua a urgències, però no consta que hagi provocat ferits. Els Bombers han deixat la gestió de l'aigua que ha quedat a les plantes a l'equip de manteniment del centre, després de 3/4 d'hora de feina des de la seva arribada.
El funcionament del CAP no s'ha vist alterat i la situació ja està normalitzada.
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