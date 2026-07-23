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Una fuita d'aigua afecta la primera planta i urgències del CAP Bages de Manresa

L'aigua provenia de la mànega d'incendis per un mal funcionament de la bomba

Imatge d'arxiu del CAP Bages de Manresa

Imatge d'arxiu del CAP Bages de Manresa / Mireia Arso

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una fuita d'alta intensitat ha inundat la primera planta i ha afectat també urgències del CAP Bages de Manresa aquesta matinada de dijous. El 112 ha rebut l'avís a les 5.06 hores i hi ha enviat una dotació dels Bombers de la Generalitat. L'aigua provenia de la mànega d'incendis, que no en treia grans quantitats, però no hi havia manera d'aturar-la, segons ha explicat el cos d'emergències a aquest diari.

Cap a les 5.23 hores, ja reunits amb l'equip de manteniment, han tallat el subministrament d'aigua de la bomba d'incendis i mitja hora més tard s'ha donat la fuita per resolta. La inundació s'ha generat a causa d'un mal funcionament de la bomba i quan l'han tallat, la mànega ha deixat de treure aigua.

Aquesta fuita ha inundat principalment la primera planta i també ha filtrat aigua a urgències, però no consta que hagi provocat ferits. Els Bombers han deixat la gestió de l'aigua que ha quedat a les plantes a l'equip de manteniment del centre, després de 3/4 d'hora de feina des de la seva arribada.

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El funcionament del CAP no s'ha vist alterat i la situació ja està normalitzada.

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