Manresa acomiada l’intel·lectual, activista i home d’Església Ernest Maruny
Va ser marmessor de mossèn Junyent, referent de cristianisme de base, i impulsor de l’escola Flama
Aquest dijous s’ha celebrat el funeral d’Ernest Maruny Curtó, mort als 83 anys. Amb ell es perd una baula més d’una cadena d’intel·lectuals que van contribuir a fer possible la caiguda del franquisme i la transició democràtica amb un peu a l’Església i l’altre a l’activisme cultural.
Ernest Maruny Curtó va tenir una educació religiosa i amb els seus germans Lluís, dirigent del PSUC, i Joan, cofundador de l'escola Flama que als anys 80 va participar activament en el projecte de Convergència Democràtica de Catalunya, van marcar una època a la ciutat.
Va formar part del nucli de mossèn Junyent, referent de cristianisme de base. Ernest Maruny va ser gran amic, col·laborador i marmessor del sacerdot. Amb Lluís Calderer i Josep Maria Massegú van editar l’“Obra lírica” (Columna) de qui va deixar una inesborrable empremta humana i literària.
Tots tres van ser els dipositaris dels papers de mossèn Junyent amb permís per classificar-los, treballar-los i publicar-los.
Política, civisme i llengua
Va participar en les activitats d'Art Viu i formava part dels Cursets de Cristiandat que a Manresa guiava el sacerdot i intel·lectual Josep Juyent. Al grup de Cultura va pesar molt la seva proposta d’oferir nocions bàsiques de política, civisme i llengua per així fonamentar l’exercici del pensament crític de cadascú.
En un altre front va aportar la seva participació en la Comissió de Promoció Política (CPP), que va convertir-se posteriorment en Unió Socialista del Bages (USB). Il·legal i clandestí sota el franquisme, va tenir un activisme de ferment i foment polític, social i cultural. Entre els anys 1970 i 1976-77 va estar actiu al Bages aquest grup polític peculiar, definit per la seva dimensió estrictament comarcal i per la flexibilitat de les estructures i plantejaments.
Sociòleg, va formar part de l’equip de l’escola La Flama del 1978 al 1980 i del 1984 al 1986, va exercir de secretari de la Cooperativa d’Ensenyament Pares d’Alumnes de l’Escola Flama.
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