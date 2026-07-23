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Manresa acomiada l’intel·lectual, activista i home d’Església Ernest Maruny

Va ser marmessor de mossèn Junyent, referent de cristianisme de base, i impulsor de l’escola Flama

Imatge d'arxiu d'Ernest Maruny Curtó

Imatge d'arxiu d'Ernest Maruny Curtó / Arxiu/Eudald Redó

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Aquest dijous s’ha celebrat el funeral d’Ernest Maruny Curtó, mort als 83 anys. Amb ell es perd una baula més d’una cadena d’intel·lectuals que van contribuir a fer possible la caiguda del franquisme i la transició democràtica amb un peu a l’Església i l’altre a l’activisme cultural.

Ernest Maruny Curtó va tenir una educació religiosa i amb els seus germans Lluís, dirigent del PSUC, i Joan, cofundador de l'escola Flama que als anys 80 va participar activament en el projecte de Convergència Democràtica de Catalunya, van marcar una època a la ciutat.

Va formar part del nucli de mossèn Junyent, referent de cristianisme de base. Ernest Maruny va ser gran amic, col·laborador i marmessor del sacerdot. Amb Lluís Calderer i Josep Maria Massegú van editar l’“Obra lírica” (Columna) de qui va deixar una inesborrable empremta humana i literària.

Tots tres van ser els dipositaris dels papers de mossèn Junyent amb permís per classificar-los, treballar-los i publicar-los.

Política, civisme i llengua

Va participar en les activitats d'Art Viu i formava part dels Cursets de Cristiandat que a Manresa guiava el sacerdot i intel·lectual Josep Juyent. Al grup de Cultura va pesar molt la seva proposta d’oferir nocions bàsiques de política, civisme i llengua per així fonamentar l’exercici del pensament crític de cadascú.

En un altre front va aportar la seva participació en la Comissió de Promoció Política (CPP), que va convertir-se posteriorment en Unió Socialista del Bages (USB). Il·legal i clandestí sota el franquisme, va tenir un activisme de ferment i foment polític, social i cultural. Entre els anys 1970 i 1976-77 va estar actiu al Bages aquest grup polític peculiar, definit per la seva dimensió estrictament comarcal i per la flexibilitat de les estructures i plantejaments.

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Sociòleg, va formar part de l’equip de l’escola La Flama del 1978 al 1980 i del 1984 al 1986, va exercir de secretari de la Cooperativa d’Ensenyament Pares d’Alumnes de l’Escola Flama.

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