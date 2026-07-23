Niu d’incivisme al centre de Manresa: els veïns diuen que ja en tenen prou
El passatge Sorribes esdevé un punt conflictiu que aplega grups que fan la vida impossible als veïns
El passatge Sorribes és just darrere el CAP Bages, a 125 metres en línia recta de la plaça Espanya, però malgrat la seva gran centralitat pertany a una altra Manresa. Les escales de ciment, la zona no urbanitzada que el delimita per ponent i el gran desnivell de la zona de pas el converteixen en un espai per on no transita gairebé ningú que ha esdevingut punt de lleure per a desenes de persones que busquen un lloc cèntric, però amagat. El problema és que no estan sols. Hi ha veïns que ja n’estan farts.
Farts de no poder dormir a la nit, de la música amb altaveus, de les pixarades i els excrements. Fins a la barretina de no poder escoltar la televisió a casa seva pel soroll exterior, de no poder fer servir la terrassa, que se’ls passegin i els insultin quan els diuen que ja n’hi ha prou. "I això tenint raó!", s'escandalitzen.
Potser el problema és que els veïns han deixat que es consolidi una situació que fa anys que dura. Per por i amb l’esperança que el problema desaparegui han anat tirant endavant, però han vist que la cosa va a més i han dit que ja n’hi ha prou.
“No pot ser que no pugui obrir la finestra de l’habitació del meu fill petit per l’olor de marihuana que entra”, explica un dels afectats. “Jo els vaig cridar l’atenció i em van llançar un roc que em va trencar un vidre”, afegeix un altre.
Històries per explicar
Tots tenen històries per explicar que mostren que al costat de casa seva tenen un problema. “Jo m’he fet fer uns taps per les orelles a mida”, narra un d’ells.
No poden ni calcular la quantitat de vegades que han trucat a les forces de l’ordre. Però s’enfronten a qui coneix el sistema i, fins i tot, els fa gràcia desafiar-lo. “No és només incivisme, és que ens estan fent la vida impossible”, asseguren. Hi ha qui dorm de dia perquè no té clar que ho pugui fer de nit amb música al carrer, riallades i crits fins a les 4 de la matinada.
Porten menjar, begudes, aparells de música “i no es priven de parlar i cridar com si estiguessin sols”, afirma una família del sector. Però no ho estan i un cop ben beguts i fumats no resulta fàcil que ho entenguin si porten molt de temps convertint l’espai públic en el seu paradís a costa que sigui un infern per a altres.
L’estructura del passatge Sorribes ha esdevingut un parany urbanístic per a la gent que hi viu. D’esquena al centre de la ciutat, però, al mateix temps, al rovell de l’ou, els veïns presencien venda de droga, els efectes dels robatoris i malifetes que passen de taca d’oli.
“Hi ha un a qui li ha anat bé venent droga i es va comprar un patinet i, després, una moto”, ironitza un altre veï, que explica que arriba per una banda o altra del passatge, xiula, venen els clients o els que s’encarreguen de fer el darrer graó de la venda de droga en dosisi petites i, tot seguit, marxa. Quan li plau torna a fer unes cerveses.
«Jo he baixat setanta vegades a parlar amb ells, alguns fan cas, altres no i m’insulten i m’amenacen». Un altre veí li diu si no havia pensat que ja li podien haver fet mal. I l’adverteix que si no ha passat fins ara es pot trobar amb una agressió en qualsevol moment.
L’Ajuntament farà una intervenció general de dignificació del passatge
El grup municipal de Junts per Manresa va presentar una moció al darrer ple perquè un veí del passatge, Gregorio Sánchez, i el president de l’Asociació de Veïns del Poble Nou, Valentí Serra, expliquessin la problemàtica.
La proposició del grup municipal de Junts per Manresa que demanava la instal·lació d’una càmera de videovigilància va ser desestimada
La moció de Junts que proposava instal·lar una càmera de videovigilància va ser desestimada, però sí va tirar endavant l’esmena del govern que el compromet a intentar millorar la situació.
Per això el govern municipal realitzarà una intervenció general de dignificació del passatge, eliminant pintades de parets, retallant els arbustos que impedeixen la visibilitat integral del passatge, i incrementant la freqüència de neteja quan sigui necessari en els solars de titularitat pública, i mitjançant ordres d’execució aquelles actuacions que recauen en finques privades.
Tancaments perimetrals
El govern també es coordinarà amb les propietats de les finques privades per tal d’estudiar la possibilitat de tramitar les cessions anticipades per poder realitzar els tancaments perimetrals de les finques tal com preveu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
La moció de Junts instava el govern municipal a la instal·lació d’una càmera de videovigilància i a desenvolupar, amb caràcter prioritari i immediat, les previsions del Pla General, incorporant les porcions de sòl privat com a sistema viari, de manera que la propietat privada pugui realitzar el tancament perimetral de la seva part, evitant d’aquesta manera que individus utilitzin aquest indret per a realitzar activitats incíviques i delinqüencials.
També, reclamava realitzar una intervenció general de dignificació del passatge, eliminant pintades de parets, retallant els arbustos que impedeixen la visibilitat integral del passatge, i incorporar-lo al circuit regular de neteja viària o incrementar-ne la freqüència.
La moció de Junts descriu el passatge Sorribes com ubicat entre l’illa de cases delimitada pels carrers Sarret i Arbós, Doctor Esteve, carrer Major i carrer Font i Quer. Un espai de pas exclusiu per a vianants degut amb unes característiques topogràfiques especials. Aquest fet, conjuntament amb la geometria que presenta, fa que des dels extrems no es visualitzin els carrers on hi confronta, dificultant així, les tasques de prevenció per part de la Guàrdia Urbana. A la vegada, confrontant al passatge, hi ha uns solars privats amb alguna construcció en esta d’abandonament, sense el corresponent tancament que propicien que hi hagi molèsties de convivència i de seguretat.
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