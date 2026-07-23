Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festa Major de ManresaIncivisme a ManresaFerran TorresPla de BarrisRosalíaTerapeuta Andic
instagramlinkedin

El sopar de la Festa del Tomàquet del Bages celebra deu anys amb 200 comensals, més que mai

Abans de començar, s'ha format una cua a l'entrada de les persones que no s'han volgut perdre la cita gastronòmica, que acull aquest dijous a la nit el claustre del Museu del Barroc de Catalunya

Participants al sopar fan un brindis amb el primer plat de la nit, el Mojito de tomàquet i ratafia amb ceba envinagrada

Participants al sopar fan un brindis amb el primer plat de la nit, el Mojito de tomàquet i ratafia amb ceba envinagrada / Oscar Bayona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Ruben Costa/G.C.

Manresa

El Sopar del Tomàquet és una de les propostes més esperades i reeixides de la Festa del Tomàquet del Bages, que se celebra fins aquest diumenge. Amants de la gastronomia poden gaudir els plats elaborats amb diferents varietats de tomàquets, aquest any amb el vi del Bages com a producte convidat.

Enguany, l'escenari torna a ser el claustre del Museu del Barroc de Catalunya. La cita gastronòmica, aquest dijous, ha començat amb força cua per entrar, si bé ja hi havia gent asseguda en la trentena de taules repartides pel claustre, amb sis cadires cadascuna. Com que el sopar celebra la desena edició, mentre que els altres anys es tancava amb 150 persones, en aquesta ocasió les han ampliat fins a 180, que tampoc no han estat suficients. Finalment, s'ha acabat omplint amb 200 comensals.

Aspecte del claustre del Museu del Barroc de Catalunya amb les taules plenes

Aspecte del claustre del Museu del Barroc de Catalunya amb les taules plenes / Oscar Bayona

 El menú, elaborat amb productes de la comunitat Slow Food de la Catalunya Central, inclou els següents plats:

  • Mojito de tomàquet i ratafia amb ceba envinagrada
  • Truita farcida de ceba i carabassó acompanyada de pa amb tomàquet
  • Xips de tomàquet amb hummus d’albergínia
  • Cresta amb tomàquet gratinat farcida de pollastre i verdures especiades
  • Fals tomàquet de samfaina pebrotera farcit de bacallà
  • Botifarra ecològica farcida de tomàquet amb samfaina
  • Gelat de tomàquet amb esmicolat de xocolata blanca amb pebre dolç i almívar de llimona i alfàbrega
  • Milfulles de melmelada de tomàquet amb verdures dolces de la samfaina
  • Tot plegat maridat amb vins de la DO Pla de Bages

L'ofereixen els restaurants: Can Patoi, Cau de l’Ateneu, La Sardana, La Xicra i Mas de la Sala, amb la participació de la licorera Xarrup d’Avinyó.

Abans de començar, el regidor Pol Huguet i el cuiner Nani Sala, acompanyats per Josep Maria Claret, vicepresident del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, han adreçat unes paraules als presents que, al cap de poc, han pogut gaudir del primer plat: el Mojito de tomàquet i ratafia amb ceba envinagrada. Bon profit!

Preparatius del primer plat de la nit

Preparatius del primer plat de la nit / Oscar Bayona

Notícies relacionades

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents