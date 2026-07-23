Mobilitat
Talls de trànsit i desviaments puntuals per obres sis carrers del polígon de Bufalvent de Manresa, avui i demà
L'Ajuntament informe de treballs de reparació de forats i bonys a l'asfalt
Diferents treballs per millorar el paviment de carrers del polígon de Bufalvent de Manresa poden ocasionar aquest dijous i demà, divendres, talls i desviament puntuals del trànsit, segons informa l'Ajuntament. Les obres inclouran la reparació d'alguns forats i bonys apareguts a la calçada provocats per canalitzacions o arrels d'arbres.
Avui, dijous, s'intervindrà al carrer de Narcís Monturiol, al tram entre la carretera BV-1225 i el carrer Pont de Vilomara; al carrer d'Esteve Terrades, al tram entre el carrer Edison i el carrer Pons i Enric; i al carrer de Josep Coma i Solà, al tram entre el carrer Miquel Servet i el carrer Pons i Enrich.
Demà, divendres, serà el torn del carrer de Doctor Ferran, al tram entre el carrer Edison i el carrer Pons i Enrich; el carrer d'Edison, al tram entre el carrer Pont de Vilomara i el carrer Esteve Terrades; i la carretera del Pont de Vilomara, al tram entre la carretera C-55 i el carrer Edison.
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