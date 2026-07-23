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És el tauró pintat a Manresa un homenatge a Ferran Torres?

Vianants encuriosits pel grafit es pregunten si es tracta d'un reconeixement al golejador d'Espanya en la final del Mundial de futbol mentre l'observen i el fotografien

El nou grafiti d'un tauró, a Manresa

El nou grafiti d'un tauró, a Manresa / Oscar Bayona / RG7

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Regió7

Manresa

Ferran Torres s'ha convertit en una de les persones més populars del món des que va marcar el gol que va donar la victòria a la selecció espanyola de futbol en la final del Mundial contra Argentina disputada diumenge a Nova York. El davanter culer d'origen valencià, conegut també com el Tauró, fins i tot ha estat notícia per l'atac vandàlic a un mural d'homenatge pintat per l'artista urbà TvBoy a la plaça d'en Joanic de Barcelona, al barri de Gràcia. I els vianants que des de dilluns s'han trobat el grafit d'un tauró a l'escala d'accés a l'estació d'autobusos de Manresa no han pogut evitar preguntar-se si es tracta d'un altre reconeixement al jugador.

La capital de la Catalunya central va viure una celebració sense precedents la matinada en què la Roja es va proclamar campiona. Milers de persones amb la samarreta espanyola van omplir els carrers de la ciutat amb les seves banderes per compartir eufòria, lemes i cançons. La controvèrsia política va saltar dels espais públics a les xarxes socials. L'endemà d'aquesta exhibició d'alegria col·lectiva, apareixia a Manresa el grafit d'un tauró de color groc que flota dins de l'aigua mentre ensenya les dents. La polèmica nacional a Manresa era la mateix que la suscitada pel grafit de Torres a la plaça d'en Joanic de Barcelona.

El malnom de l'esportista s'explica per la seva mentalitat. En diverses ocasions, així ho ha corroborat el propi futbolista. La seva és una manera de pensar guanyadora, una actitud que el porta a perseverar per aconseguir els seus objectius, encara que el context sigui difícil i li arribin crítiques com les que va rebre temporades enrere. Ferran Torres va acceptar de bon grat l'àlies que li van adjudicar els seus companys quan va començar a reivindicar aquesta filosofia de treball i l'apel·latiu afectuós va acabar sortint del vestidor i el camp per estendre's pel planeta sencer.

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Mitjans, portals i plataformes 2.0 d'arreu es van fer ressò del sabotatge al grafit del golejador al barri de Gràcia. Uns desconeguts van cobrir amb pintura blanca i texts contra Espanya i a favor de les seleccions catalanes el retrat del barcelonista, situat al costat d'una altra imatge de la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía. El dibuix de Manresa, davant de la promoció de pisos de la Nova Alcoholera segueix despertant interès. Cada poc temps, algun curiós s'hi acosta i l'immortalitza, en forma de selfie o amb una fotografia de grup.

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