Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incivisme a ManresaRisc d'incendiOnada de calorFira MediterràniaRosalíaTerapeuta Andic
instagramlinkedin

Treballs lligats a la senyalització per millorar la mobilitat entorn del carrer Guimerà de Manresa

Aquest dijous, durant el dia i a la nit, es faran actuacions per facilitar la circulació i l'accés dels vianants

S'optimitzarà l'organització dels espais destinats a l'aparcament i a la recollida de residus

Operaris treballant a la zona d'estacionament i residus de la Muralla del Carme

Operaris treballant a la zona d'estacionament i residus de la Muralla del Carme / AJM

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa informa que, avui dijous, tant durant el dia com a la nit, s’estan duent a terme diversos treballs per millorar la mobilitat a l'àrea central, especialment entorn del carrer d'Àngel Guimerà. Les tasques inclouen la modificació de la senyalització horitzontal a les Muralles de Sant Domènec i del Carme, en el tram comprès entre el passeig de Pere III i la carretera de Vic, així com a la carretera de Vic a l'altura del carrer del Sol.

Obres al carrer d'Àngel Guimerà, aquesta setmana

Obres al carrer d'Àngel Guimerà, aquesta setmana / G.C.

Les actuacions previstes són les següents:

- Ajustament dels passos de vianants semaforitzats del passeig de Pere III i el carrer d'Àngel Guimerà segons els nous rebaixos per a vianants.

- Senyalització de la regulació dels aparcaments (parades de bus, zones de càrrega i descàrrega) i de les àrees de recollida de residus en el tram assenyalat de les Muralles.

- Ajustament del pas de vianants semaforitzat per adaptar-lo als nous rebaixos de vianants a la carretera de Vic, a l'altura del carrer del Sol.

Notícies relacionades

Segons l'Ajuntament, amb aquestes millores, es pretén facilitar la circulació i l'accés dels vianants, així com optimitzar l'organització dels espais destinats a l'aparcament i la recollida de residus.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents