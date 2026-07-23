Treballs lligats a la senyalització per millorar la mobilitat entorn del carrer Guimerà de Manresa
Aquest dijous, durant el dia i a la nit, es faran actuacions per facilitar la circulació i l'accés dels vianants
S'optimitzarà l'organització dels espais destinats a l'aparcament i a la recollida de residus
Regió7
L’Ajuntament de Manresa informa que, avui dijous, tant durant el dia com a la nit, s’estan duent a terme diversos treballs per millorar la mobilitat a l'àrea central, especialment entorn del carrer d'Àngel Guimerà. Les tasques inclouen la modificació de la senyalització horitzontal a les Muralles de Sant Domènec i del Carme, en el tram comprès entre el passeig de Pere III i la carretera de Vic, així com a la carretera de Vic a l'altura del carrer del Sol.
Les actuacions previstes són les següents:
- Ajustament dels passos de vianants semaforitzats del passeig de Pere III i el carrer d'Àngel Guimerà segons els nous rebaixos per a vianants.
- Senyalització de la regulació dels aparcaments (parades de bus, zones de càrrega i descàrrega) i de les àrees de recollida de residus en el tram assenyalat de les Muralles.
- Ajustament del pas de vianants semaforitzat per adaptar-lo als nous rebaixos de vianants a la carretera de Vic, a l'altura del carrer del Sol.
Segons l'Ajuntament, amb aquestes millores, es pretén facilitar la circulació i l'accés dels vianants, així com optimitzar l'organització dels espais destinats a l'aparcament i la recollida de residus.
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