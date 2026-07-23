Una trentena de persones amb problemes de salut mental estrenen un projecte d'horticultura d'Althaia i la Casa de la Culla
Permet que persones ateses a la unitat d’hospitalització d’adults de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa estiguin en contacte amb la natura, amb els beneficis que això genera
La col·laboració, iniciada el novembre del 2025, ha clos la primera temporada a finals d’aquest mes de juny
Regió7
Promoure la recuperació i la inserció a la comunitat de persones amb problemes de salut mental a través del contacte amb la natura. Aquest és l’objectiu central del conveni de col·laboració subscrit entre Althaia i la Casa de la Culla, que forma part del Parc de la Séquia, i que permet que persones ateses a la unitat d’hospitalització d’adults de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu participin en tasques d’horticultura. El projecte, iniciat a finals de l’any passat, s’emmarca en els principis del model One Health, que promou la interrelació entre la salut de les persones, el medi ambient i la comunitat.
La proposta neix amb una doble finalitat. Per una banda, contribuir a la cura i manteniment dels espais de la Casa de la Culla i, a la vegada, oferir un nou espai terapèutic a les persones ingressades a la unitat de Salut Mental d’adults que complementi els tractaments habituals i afavoreixi la seva recuperació i participació social.
Novembre del 2025
La col·laboració, que es va iniciar el novembre del 2025, ha clos la primera temporada a finals d’aquest mes de juny. Durant aquest temps, grups reduïts de persones ateses a la unitat d’hospitalització de Salut Mental s’han desplaçat dos cops per setmana a la Casa de la Culla per desenvolupar diferents tasques a l’hort que hi ha a la finca. Un cop allà, s’han convertit en hortolans, participant en activitats com regar, plantar, recol·lectar, mantenir els espais verds o col·laborar en el recompte de papallones dins del projecte Jardins de Papallones. En aquesta primera temporada, han participat en l'activitat una trentena de persones.
L’activitat s’ha portat a terme amb l’acompanyament del personal de la Casa de la Culla, que ha orientat els usuaris en les tasques necessàries i ha facilitat la integració del grup en la dinàmica habitual de l’espai. Aquesta relació d’intercanvi ha permès que les persones participants experimentin l’ocupació en un entorn real i significatiu, al mateix temps que contribueixen activament a la cura d’un espai comunitari.
Activitat integrada a la comunitat
El projecte, incentivat i coordinat per Teràpia Ocupacional de Salut Mental d’Althaia, representa una oportunitat especialment valuosa perquè, per primera vegada durant l’ingrés, els usuaris poden participar en una activitat integrada a la comunitat. Aquesta experiència afavoreix l’adquisició d’hàbits saludables, la responsabilitat envers el mateix procés de recuperació i el desenvolupament d’habilitats orientades a l’autonomia personal.
L’evidència científica destaca que els entorns tenen una influència directa sobre la salut i el benestar de les persones. En aquest sentit, la recuperació i l’ús terapèutic d’espais comunitaris propers a l’hospital no només poden esdevenir eines de promoció de la salut i d’autocura, sinó que també poden ajudar les persones amb problemes de salut mental a connectar amb la seva comunitat i a recuperar un propòsit personal i un sentiment de pertinença.
Beneficis individuals i col·lectius
A més dels beneficis individuals, el projecte reforça els vincles entre els agents comunitaris del territori i els serveis sanitaris, afavorint la continuïtat de les activitats més enllà de l’ingrés hospitalari i generant noves oportunitats de participació ocupacional i inclusió social.
Aquesta col·laboració demostra el potencial dels espais comunitaris com a actius de salut al territori i exemplifica com la suma d’esforços entre institucions socials, ambientals i sanitàries pot generar projectes innovadors amb un impacte positiu tant per a les persones amb problemes de salut com per a la comunitat i el medi ambient.
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