La Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient d'UManresa obra una nova etapa amb la direcció compartida
Després de la jubilació de Carmen Gomar, assumeixen la direcció les doctores Elena Medarde Barragán i Aida Camps Gómez
Regió7
La Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient liderada pel campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) inicia una nova etapa amb el nomenament de la Dra. Elena Medarde Barragán i la Dra. Aida Camps Gómez com a codirectores. El relleu es produeix després de la jubilació de la Dra. Carmen Gomar Sancho, que ha liderat la Càtedra des de la seva creació i l'ha consolidat com un espai de referència en simulació clínica, seguretat del pacient, formació i recerca. La Fundació Universitària del Bages ha optat per un model de codirecció amb l'objectiu de garantir la continuïtat del projecte i afrontar els reptes futurs des d'una visió complementària que integri els àmbits acadèmic, assistencial, de recerca i d'innovació.
La doctora Aida Camps Gómez aporta una dilatada experiència en simulació clínica, seguretat del pacient i innovació educativa en ciències de la salut. Durant més d'una dècada ha dirigit el Centre de Simulació d'UManresa i ha tingut un paper destacat en la promoció i el desenvolupament de la simulació clínica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional. També ha liderat iniciatives estratègiques des de les principals societats científiques de simulació, impulsant comissions i xarxes de col·laboració entre hospitals i promovent projectes internacionals vinculats a la qualitat i a l'avaluació de la simulació clínica. La seva experiència reforça especialment les línies de docència, recerca, transferència i projecció internacional de la Càtedra.
Per la seva banda, la doctora Elena Medarde Barragán compta amb una àmplia trajectòria en gestió sanitària, innovació i recerca. Al llarg de la seva carrera ha liderat equips i projectes i ha impulsat aliances entre centres sanitaris, universitats, empreses i centres tecnològics. La seva incorporació reforça especialment la dimensió estratègica de la Càtedra en àmbits com la innovació aplicada, la salut digital, la transferència de coneixement i la transformació dels sistemes de salut.
Segons la directora general adjunta d’UManresa, FUB, Sílvia Mas, “la combinació dels dos perfils permet construir una direcció compartida capaç d'aprofitar les fortaleses de cadascuna de les responsables i generar sinergies que contribueixin al creixement de la Càtedra”. Amb aquest nou model de governança, la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient es proposa consolidar les seves línies de treball actuals i impulsar noves iniciatives en simulació clínica, seguretat del pacient, innovació i recerca. També vol reforçar les relacions amb institucions i organitzacions dels àmbits sanitari i acadèmic, tant en l'àmbit estatal com internacional.
- Niu d’incivisme al centre de Manresa: els veïns diuen que ja en tenen prou
- La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència multa el youtuber manresà Jordi Wild
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- L'informe oficial atribueix a una mort natural del pilot l'accident mortal d'un ultralleuger de Moià el 2022
- Perd el mòbil a Prullans i la mobilització del grup de whatsapp veïnal fa que el recuperi
- Desplegament dels Mossos a Manresa per una discussió en un pis
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- A partir dels 35 el cos comença a canviar: la doctora que recomana creatina per recuperar força, memòria i ànim