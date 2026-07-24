S’obre la convocatòria per rebre els candidats a pubilla i hereu de Manresa 2026
El dia 29 d'agost es farà la reunió informativa i els exàmens, i l'endemà es farà la proclamació
Regió7
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, juntament amb la Comissió de la Pubilla i Hereu de l’Agrupació Cultural del Bages, convoquen un any més els manresans i manresanes a presentar-se com a candidats a hereu i pubilla de la ciutat d’aquest any. Se'ls anima a agafar el relleu de la pubilla Laia Martínez Alberola i de l’hereu Sergi Fargas Bacardit, per mantenir viva la tradició.
Els requisits per als candidats i candidates són: estar empadronats a la ciutat de Manresa des de fa tres anys com a mínim i haver nascut entre els anys 2003 i 2008. Els candidats ja es poden presentar omplint el formulari que poden obtenir a través del següent enllaç. El dissabte 29 d’agost, a dos quarts de 9 del matí, se celebrarà la reunió informativa i els exàmens al local de l’Agrupació Cultural del Bages, on caldrà que assisteixin tots els candidats i candidates amb un representant, que formarà part del jurat.
L'acte de proclamació
L’acte de proclamació es farà l'endemà, el diumenge dia 30 d’agost. Les candidatures es poden presentar a les oficines de Cultura de l’Ajuntament de Manresa (pg. Pere III, núm. 27), al local de l’Agrupació Cultural del Bages (c.Talamanca, núm. 15), al correu pubillatgedemanresa@agrupaciocultural.cat i al telèfon 658 80 45 03.
La Comissió de la Pubilla i Hereu de l’Agrupació Cultural del Bages recorda que la pubilla i l’hereu de Manresa són part d'una tradició que representa la ciutat arreu del territori, alhora que participen en les festes i actes de cultura popular. La seva presència és diversa i tant es pot donar de forma activa com també institucional al costat d'altres autoritats.
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