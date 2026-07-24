La samfaina reina al desè Sopar del Tomàquet del Bages
Els comensals van gaudir d’un menú dedicat a la samfaina amb productes de proximitat i vins de la DO Pla de Bages en una edició especial de la Festa del Tomàquet
Ruben Costa
El claustre del Museu del Barroc de Catalunya de Manresa es va omplir aquest dijous de gastronomia, producte local i ambient festiu amb una edició especial del Sopar del Tomàquet, que va celebrar el seu desè aniversari amb la màxima assistència de la seva història. Un total de 200 comensals van participar en una cita que, any rere any, s’ha consolidat com una de les propostes més destacades de la Festa del Tomàquet del Bages.
Des de primera hora, l’arribada dels assistents ja evidenciava l’expectació generada per l’àpat. Una cua es va formar a l’entrada del museu mentre les taules, repartides pel claustre, començaven a omplir-se. Inicialment, l’organització havia previst ampliar l’aforament fins a 180 persones, una xifra superior als 150 comensals habituals d’altres edicions, però finalment la demanda va permetre arribar als 200 participants. La trobada va recuperar l’espai del claustre del Museu del Barroc després que l’any passat el mal temps obligués a traslladar el sopar al Museu de l’Aigua i del Tèxtil. En aquesta ocasió, el bon temps va permetre tornar a gaudir d’un espais emblemàtic com a escenari d’una nit dedicada a la cuina del territori i el producte estrella: el tomàquet.
Abans de començar l’àpat, el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, el cuiner i president de Bages Impuls, Nani Sala, i el vicepresident del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Josep Maria Claret, van donar la benvinguda als assistents i van posar en valor la gastronomia de proximitat.
Els plats del sopar
El menú d’aquesta edició va tenir com a fil conductor la samfaina, una de les receptes més representatives de la cuina catalana. Els restaurants de la Comunitat Slow Food Catalunya Central, Can Patoi, Cau de l’Ateneu, La Sardana, La Xicra i Mas de la Sala, van elaborar una proposta que reinterpretava els ingredients tradicionals d’aquest plat i els convertia en un recorregut gastronòmic amb diferents textures i sabors.
El primer tast de la nit va ser el mojito de tomàquet i ratafia amb ceba envinagrada, una entrada fresca que combinava el sabor del tomàquet amb els matisos dolços i aromàtics de la ratafia i el punt àcid de la ceba.
La proposta va continuar amb una truita farcida de ceba i carabassó acompanyada de pa amb tomàquet, una elaboració fàcil de digerir, i plena de gust. El pa amb tomàquet també va sortir de la norma.
Els comensals van poder degustar els xips de tomàquet amb hummus d’albergínia, un plat que jugava amb el contrast entre la textura cruixent del tomàquet deshidratat i la cremositat de l’acompanyament vegetal.
El menú va continuar amb la cresta amb tomàquet gratinat farcida de pollastre i verdures especiades, una proposta que destacava pel contrast entre un interior saborós i contundent i una cobertura exterior fina i lleugera.
Un dels plats més elaborat va ser el fals tomàquet de samfaina pebrotera farcit de bacallà, una proposta que jugava amb l’aparença del plat i que amagava una sorpresa al seu interior amb la combinació del producte mariner i els sabors de la samfaina.
La part més contundent de la nit va arribar amb la botifarra ecològica farcida de tomàquet amb samfaina, una elaboració que reivindicava la cuina de territori i la qualitat dels productes de proximitat.
La proposta més esperada, va ser el postre, que va mantenir el tomàquet com a protagonista amb un gelat de tomàquet amb esmicolat de xocolata blanca, pebre dolç i almívar de llimona i alfàbrega, una combinació agridolça, molt singular.
El menú va acabar amb el milfulles de melmelada de tomàquet amb verdures dolces de la samfaina, un últim plat que demostrava les possibilitats gastronòmiques d’un producte que va molt més enllà de les elaboracions més tradicionals. La samfaina es va mantenir com a protagonista de la nit, present des de l’inici fins al final del menú.
Totes les propostes es van maridar amb vins de la DO Pla de Bages, que aquest any ha estat el producte convidat de la desena edició de la Festa del Tomàquet. Aquí es poden trobar més imatges de la nit.
La festa continua
El Sopar del Tomàquet forma part de les activitats impulsades per la Comunitat Slow Food Catalunya Central, una agrupació creada l’any 2023 sota el paraigua de Bages Impuls amb l’objectiu de promocionar el producte de proximitat sota els principis internacionals de Slow Food: “bo, net i just”.
La iniciativa agrupa una desena de restaurants del territori i treballa per donar visibilitat als productors locals i a la gastronomia de la Catalunya Central. Entre les seves activitats hi ha les Temporades Gastronòmiques del Bages, que al llarg de l’any dediquen diferents sopars als productes més representatius de cada estació.
La Festa del Tomàquet, però, encara no ha acabat. La programació continuarà fins diumenge 26 de juliol amb diferents activitats gastronòmiques i divulgatives al voltant d’aquest producte, que durant aquests dies s’ha convertit en el gran protagonista de la cuina del Bages.
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