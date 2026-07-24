La Societat Catalana de Matemàtiques, amb direcció manresana, porta cinc investigadors al principal congrés mundial d'aquesta disciplina
Els manresans Montserrat Alsina i Joan Porti, doctors en matemàtiques i professors de la UPC Manresa i de la UAB, són la presidenta i un dels membres del comitè científic de la SCM, respectivament
Regió7/G.C.
El Congrés Internacional de Matemàtics (International Congress of Mathematicians, ICM), el congrés més prestigiós de les matemàtiques a escala mundial i el principal punt de trobada de la comunitat matemàtica internacional, celebra a Filadèlfia la 31a edició. Entre els ponents que hi ha participaran hi ha cinc investigadors vinculats a la Societat Catalana de Matemàtiques, que presideix des del 2022 la manresana Montserrat Alsina i que té entre els membres del comitè científic un altre manresà, Joan Porti. Alsina és Doctora en Ciències Matemàtiques i professora del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Porti també és Doctor en Matemàtiques i professor del Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El primer, a Zuric, el 1897
El primer congrés oficial es va celebrar a Zuric l’any 1897, impulsat per figures com Georg Cantor i Felix Klein, i des de començaments del segle XX se celebra, amb molt poques interrupcions, cada quatre anys. L’edició de Filadèlfia 2026 és la 31a de la història de l’ICM. Durant més de cent vint-i-cinc anys, aquest congrés ha sigut l’escenari on s’han presentat alguns dels resultats, idees i reptes que han marcat l’evolució de les matemàtiques modernes. El cas més emblemàtic és el de David Hilbert, que al congrés de París de 1900 va presentar vint-i-tres problemes matemàtics sense solució, una llista de grans reptes oberts que va orientar una part substancial de la recerca matemàtica del segle XX i que encara avui continua inspirant noves investigacions. Alguns d’aquests problemes romanen oberts i n’hi ha que tenen connexions amb els «problemes del mil·lenni». Trobar la solució d’aquests problemes té un al·licient afegit: cada persona que en resolgui un rebrà un premi d’un milió de dòlars.
Un dels màxims reconeixements
El fet de ser convidat a impartir una conferència a l’ICM és considerat un dels màxims reconeixements que pot rebre un matemàtic o una matemàtica. Les conferències plenàries es reserven a un grup molt reduït d’investigadors de màxim prestigi i influència internacional. Durant la cerimònia inaugural també es lliuren les Medalles Fields i la resta dels grans premis internacionals de les matemàtiques. La 30a edició, prevista inicialment per al 2022 a Sant Petersburg, va quedar profundament marcada per la invasió russa d’Ucraïna. La Unió Matemàtica Internacional va cancel·lar la celebració presencial a Rússia i el congrés es va acabar fent íntegrament en format virtual. Per aquest motiu, Filadèlfia 2026 representa també el retorn de l’ICM al seu format presencial habitual, després de vuit anys sense una edició presencial completa.
El valor de les matemàtiques
Les matemàtiques són una disciplina transversal i una infraestructura essencial del coneixement. Són a la base de bona part dels avenços en física, química, biologia, medicina, enginyeria, economia, computació, ciència de dades, intel·ligència artificial i ciberseguretat. La capacitat d’un país per avançar en aquests àmbits depèn, en gran manera, de la solidesa de la seva comunitat matemàtica. Aquesta importància no es limita a les universitats i als centres de recerca. Les matemàtiques tenen una incidència directa en el teixit professional, empresarial i industrial: permeten desenvolupar nous productes i serveis, optimitzar processos, interpretar grans volums de dades, millorar la presa de decisions i reforçar la competitivitat. Invertir en matemàtiques és, per tant, invertir en innovació, sobirania tecnològica, progrés econòmic i capacitat de resposta davant dels grans reptes socials.
Un congrés com l’ICM no només presenta resultats de frontera, sinó que contribueix a identificar les línies que marcaran el futur de la recerca. En l’edició de 2026, hi tenen un paper destacat els debats sobre la relació entre matemàtiques i intel·ligència artificial, tant pel que fa a les noves eines per a la recerca com als reptes que plantegen per a la formació i l’educació. En aquest context és especialment rellevant la participació de Terence Tao, una de les figures més influents de les matemàtiques contemporànies, convidat recentment a Barcelona en una activitat vinculada a la Societat Catalana de Matemàtiques i a la European Mathematical Society.
Cinc ponents de SCM en una edició històrica
Per a Catalunya, aquesta edició és especialment històrica. Per primera vegada, un matemàtic català, Xavier Tolsa (ICREA, Universitat Autònoma de Barcelona i Centre de Recerca Matemàtica), impartirà una conferència plenària. Es tracta de la màxima distinció científica dins del congrés i d’un reconeixement excepcional a la qualitat i a la projecció internacional de la recerca matemàtica desenvolupada a Catalunya. A més de la conferència plenària de Xavier Tolsa, quatre membres més vinculats a la Societat Catalana de Matemàtiques han estat convidats a intervenir en sessions temàtiques: Xavier Cabré, Joaquim Ortega Cerdà, Gabriel Navarro i David Asperó. En conjunt, hi estaran representades les principals institucions del sistema matemàtic català —UAB, UB, UPC, ICREA i CRM—, així com la Universitat de València, també membre institucional de la SCM, i la projecció internacional d’un matemàtic català establert al Regne Unit.
La presència conjunta d’aquests cinc ponents mostra el bon posicionament internacional de la comunitat matemàtica catalana i la seva capacitat per contribuir de manera destacada als principals debats de la disciplina. També fa valer un ecosistema format per universitats, centres de recerca, programes d’atracció de talent i societats científiques que, quan actuen de manera coordinada, poden assolir una visibilitat internacional de primer nivell.
Reunió a Nova York
Abans de l’inici de l’ICM, els dies 20 i 21 de juliol, s’ha celebrat a Nova York l’Assemblea General de la Unió Matemàtica Internacional (IMU), l’òrgan en què estan representats els països membres i on es prenen les principals decisions institucionals de la comunitat matemàtica mundial. L’assemblea ha tingut lloc a l’hotel New York Marriott Marquis de Times Square. Entre els punts principals de l’ordre del dia hi havia l’elecció de la seu del Congrés Internacional de Matemàtics de 2030. Entre tres candidatures molt potents d’arreu del món, es va escollir el campus escocès de Glasgow. L’altra novetat destacable és l’establiment d’un nou premi de l’IMU, la Medalla Ladyzhenskaya, per a destacar matemàtics i matemàtiques excepcionals a meitat de la seva carrera professional. La participació en aquest espai institucional és també una oportunitat per a reforçar les relacions internacionals, donar visibilitat a la comunitat científica del país i establir noves aliances. En les converses amb representants de societats matemàtiques i acadèmies d’arreu del món, la comunitat matemàtica catalana és reconeguda i felicitada pel seu dinamisme, per la seva capacitat d’organització i per la presència excepcional d’investigadors vinculats a Catalunya en el programa científic de l’ICM 2026.
Les claus d’una participació excepcional
- Xavier Tolsa és el primer matemàtic català de la història que pronunciarà una conferència plenària en un ICM, el Congrés Internacional de Matemàtics, que se celebra cada quatre anys.
- Cinc investigadors vinculats a la Societat Catalana de Matemàtiques participen en el congrés com a ponents
- Hi són representades les principals universitats i institucions de recerca matemàtica de Catalunya: UAB, UB, UPC, ICREA i CRM
- Filadèlfia 2026 és la primera edició presencial completa de l’ICM des de 2018
- La intel·ligència artificial, el seu impacte en la recerca i en educació són alguns dels grans temes transversals del congrés, amb conferències de Terence Tao i participació de Joan Bruna i Javier Gómez-Serrano
- La fortalesa de les matemàtiques és un factor estratègic per al futur científic, tecnològic, empresarial i econòmic del país.
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