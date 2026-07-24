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Talls de trànsit i canvis en el recorregut del bus urbà per tres obres de serveis a Manresa

Aquest dilluns la renovació d'un tram de la xarxa d'aigua, una reparació al clavegueram i una canalització elèctrica afectaran el carrer de Sant Maurici, la carretera de Santpedor i l'avinguda Pirelli, respectivament

Carretera de Santpedor, a l’altura del número 120

Carretera de Santpedor, a l’altura del número 120 / Google maps

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Regió7

Manresa

A partir d'aquest dilluns, 27 de juliol, començaran a Manresa tres actuacions d'obres que comportaran afectacions a la mobilitat. Aigües de Manresa renovarà la xarxa d'aigua potable al carrer de Sant Maurici i repararà una avaria al clavegueram a la carretera de Santpedor.

Paral·lelament, Edistribución Redes Digitales, S.L.U iniciarà unes obres de canalització elèctrica a l'avinguda Pirelli i al carrer de Monistrolet, una actuació que s'allargarà durant un mes.

Al carrer Sant Maurici, les obres es faran entre els carrers de Sant Benet i de Sant Llorenç de Brindisi. Durant els treballs, es tallarà el trànsit de vehicles en aquest tram i s'invertirà el sentit de circulació del carrer Sant Llorenç de Brindisi, entre Roger de Flor i Sant Maurici, per facilitar la mobilitat de la zona. Les obres també afectaran el Bus Manresa. Els autobusos es desviaran pel carrer de Francesc Juanola i baixaran pel carrer de Sant Magí abans de reprendre el recorregut habitual. Aquest canvi comportarà la supressió temporal de les parades de la Clínica i de Viladordis, mentre que s'habilitarà una parada provisional a la plaça del Pare Oriol. La previsió és que aquesta actuació finalitzi el 31 de juliol.

També es repararà una avaria a la xarxa de clavegueram a la carretera de Santpedor, a l'altura del número 120, entre els carrers de Balmes i del Doctor Trueta. L'actuació obligarà a prohibir l'estacionament a la zona afectada i a ocupar un dels carrils de circulació. El trànsit es regularà mitjançant un sistema de pas alternatiu amb semàfors d'obra. La durada prevista dels treballs és d'una setmana.

Canalització elèctrica a l'avinguda Pirelli

A partir de dilluns també començaran unes obres de canalització soterrada de la xarxa elèctrica de mitja tensió a càrrec d'Edistribución Redes Digitales. Els treballs es duran a terme a l'avinguda de la Pirelli, entre els carrers d'Irene Polo Roig i de Monistrolet, i al carrer de Monistrolet, entre l'avinguda de la Pirelli i el carrer de Vilatorrada.

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Aquesta actuació comportarà la prohibició d'estacionar a la zona afectada i l'ocupació d'un carril de circulació a l'avinguda de la Pirelli. El trànsit també es regularà amb pas alternatiu mitjançant semàfors d'obra. La previsió és que les obres s'allarguin durant un mes.

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