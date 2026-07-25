El CAP Barri Antic de Manresa ofereix audiometries per estalviar viatges innecessaris a l’hospital
Com a Centre de Salut Integral de Referència, ha posat en marxa una consulta amb una audiòloga
Al CAP Barri Antic de la Fundació Althaia de Manresa hi funciona fa dies una consulta d’audiologia. L’ha posat en marxa com a Centre de Salut Integral de Referència (CSIR), un dels 26 que hi ha a Catalunya i l’únic del Bages i de l’àrea d’influència de les nostres comarques.
Al projecte CSIR hi ha un punt que passa per la incorporació de nous perfils professionals a l’atenció primària dels ambulatoris que en formen part. Tal com explica Josep Maria Vilaseca, metge de família i cap de servei d’Atenció Primària de la Fundació Althaia, ells van decidir incorporar una audiòloga. «A otorrinolaringologia vam mirar les derivacions que hi havia i si algunes es podien resoldre a l’atenció primària. Com que n’hi ha molta part que són per sordesa, i s’ha de diagnosticar a través d’una audiometria, vam pensar que, en lloc de fer la visita a l’hospital, es podia fer a l’atenció primària i tots els pacients que, un cop feta l’audiometria, tinguessin alguna malaltia que pot ser tractada a l’hospital, hi fossin derivats, i la resta que no tinguessin cap malaltia sinó una sordesa associada a l’edat, que són la majoria, se’ls indicaria que el seu problema s’havia de resoldre amb audiòfons i no es feia res més, i es donava d’alta el pacient».
La consulta s’ha habilitat a la planta baixa del CAP agafant un tros de la sala d’espera. Els objectius són clars, fa notar Vilaseca: «Al pacient se li estalvien viatges innecessaris a l’hospital; al servei d’otorrino de l’hospital se li estalvien visites innecessàries i l’atenció primària com a servei de proximitat resol un problema que preocupa molt al pacient amb unes eines que fins ara no tenia, i amb una persona que les fa, que és l’audiòloga, la Laia Pérez». El servei va començar a funcionar el maig passat.
Les persones que passen per la consulta ho fan a través d’una llista d’espera que es va creant a mida que el pacient ho requereix. «El símptoma és la sordesa».
Complementàriament a aquest servei, el passat dia 17 de juliol es va posar en marxa una prova pilot que dona servei als dos CAP d’Althaia per eliminar taps de cerumen que no es poden treure amb el sistema per irrigació. «Hi ha una metgessa nostra que s’ha format per aprendre a fer-ho i creiem que això també ajudarà a evitar viatges del pacient a l’hospital».
«Venen al CAP, els dic quin tipus de pèrdua tenen i agilitzem molt el circuit»
Laia Pérez forma part de la primera promoció del Grau d’Audiologia General que ofereix la Facultat de Medicina de la UVic-UCC des del curs 2023-2024. Va ser la primera universitat de Catalunya i de l’Estat espanyol que va començar a impartir aquesta titulació sanitària. Posteriorment, el curs 2024-2025, el va començar a oferir la Universitat de Salamanca.
Pérez acabarà el grau el curs vinent i ja ha començat a treballar a Althaia, la qual cosa demostra la demanda que hi ha de professionals del seu àmbit. Forma part del servei d’Otorrinolaringologia, de manera que té un contacte directe amb la resta de professionals. Treballa tres dies al CAP i dos a l’Hospital Sant Joan de Déu, on, juntament amb la Mireia Puiggròs, els dijous fan proves vestibulars, claus en el diagnòstic de problemes d’equilibri com el vertigen.
Abans, explica Pérez, les audiometries «les feia una auxiliar i després s’havia de llegir i demanar hora al metge, la qual cosa suposava passar per tres persones diferents. Ara, venen a fer-la al CAP, jo ja els dic directament quin tipus de pèrdua tenen i agilitzem molt el circuit». Com fa el doctor Josep Maria Vilaseca, ella també posa en relleu «la importància que hi hagi una persona titulada fent aquestes audiometries a l’atenció primària perquè s’evita derivar moltíssimes coses que no cal a l’hospital».
A més a més, el nou circuit estalvia temps. «Hi ha gent que m’ha dit que, abans, per fer una audiometria trigava molt més i ara és més ràpid» i fa que persones que, potser per evitar les esperes, no feien la prova, ara la facin. En definitiva, suposa arribar a més persones i detectar si hi ha problemes d’una forma més precoç.
Remarca, igualment, «la importància de fer les audiometries, no només sabent prémer els botons, sinó sabent quina patologia té la persona, com afecta la seva audició i veient si els resultats que t’està donant quadren o no».
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