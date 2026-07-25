Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta ruixatsIncendi ArtésMediaMarktTerapeuta AndicJosep VallverdúJuriol
instagramlinkedin

Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa

El foc, que ja ha estat apagat pels Bombers, s'ha iniciat a les golfes d'un bloc del carrer Sant Pere

El foc s'ha iniciat a l'habitatge número 6 del carrer de Sant Pere de Manresa

El foc s'ha iniciat a l'habitatge número 6 del carrer de Sant Pere de Manresa / EDU FONT

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Laura Serrat

Manresa

Un incendi ha obligat a desallotjar aquest dissabte a la tarda els veïns de tres habitatges del carrer Sant Pere de Manresa, situat al sector del carrer Sant Miquel. El foc s'ha originat a les golfes de l'edifici situat al número 6, on s'hi acumulaven diversos objectes, segons han informat els Bombers. Preventivament, han fet sortir els veïns dels blocs adjacents.

En arribar al lloc dels fets, els efectius no han pogut determinar el punt de l'incendi fins que han pujat a l'edifici i han vist que s'havia iniciat a les golfes. El cos d'emergències ha optat per desallotjar de manera preventiva tant l'edifici afectat com els blocs del costat. En un primer moment feia témer que es pogués propagar el foc per les teulades i terrasses dels edificis.

Notícies relacionades

Finalment, els Bombers han aconseguit extingir l'incendi i han continuat remullant la zona. A causa de les tasques d'extinció, s'ha hagut de tallar el pas al carrer de Sant Miquel des de la plaça Major, on hi havia el gruix dels efectius de Bombers, SEM i policia, tant Mossos com Guàrdia Urbana, degut al poc espai hàbil al carrer de Sant Miquel.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents