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La Penya Ciclista Bonavista participa en el rodatge d’un anunci per a TV3

Una quinzena de ciclistes van participar en l'espot amb l’equipament del centenari de l’entitat

La Penya Ciclista Bonavista participa en el rodatge d’un anunci per a TV3

La Penya Ciclista Bonavista participa en el rodatge d’un anunci per a TV3 / PENYA CICLISTA BONAVISTA

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Regió7

Manresa

La Penya Ciclista Bonavista ha rodat un anunci de publicitat per a Som Energia que s’emetrà per TV3. Una quinzena de ciclistes van participar en el rodatge amb l’equipament del centenari de l’entitat.

L’anunci es va rodar en el mateix local de l’entitat. L’oportunitat de participar en l’espot arriba com un reconeixement als cent anys d’una entitat que va impulsar l’afició al ciclisme a Manresa i que s’ha mantingut al llarg d’aquests anys gràcies al suport dels socis i dels aficionats.

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