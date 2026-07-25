Violeida Sánchez, metgessa de família: "Mirar l’eclipsi a ull nu o a través del mòbil pot provocar danys a la vista"
L’especialista assenyala que per observar el fenomen de forma completa cal utilitzar les ulleres homologades en farmàcies o òptiques i evitar l’efecte de la radiació
Falten menys de tres setmanes perquè Catalunya visqui un eclipsi total, un fenomen excepcional que es podrà contemplar en la seva totalitat a bona part del territori, especialment a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i les Terres de Ponent. En el cas de la Catalunya central, es preveu que el fenomen només es pugui observar de manera parcial. Per gaudir-ne amb seguretat, la metgessa de família del CAP Bages Violeida Sánchez dona alguns consells perquè sigui una experiència singular i única, sense posar en risc la salut visual.
Estan tenint moltes consultes relacionades amb l’eclipsi?
De moment, no ens venen a demanar què han de fer per mirar l’eclipsi amb seguretat perquè ja hi ha molta informació a les xarxes. Tot i això, és important continuar fent divulgació sobre les mesures de prevenció. Al voltant dels eclipsis, hi ha tot un imaginari popular. Antigament, es consideraven un fet gairebé mític, tant en la literatura com en la història. Avui en dia, aquest fenomen s’ha desmitificat, però la gent és conscient que és un espectacle únic, que no passa sovint (el pròxim està previst d’aquí a uns 150 anys), i cal insistir en les mesures per observar-lo de forma segura.
Quin impacte pot tenir a nivell ocular?
Estem acostumats a estar exposats al sol, però no a mirar-lo directament. Hi ha dues longituds d’ona que estan relacionades amb l’eclipsi: la infraroja i la ultraviolada. L'infraroig és una longitud d’ona que desprèn calor, i això és el que fa que tu apartis la mirada i no mantinguis la vista al sol. En canvi, la radiació ultraviolada no activa receptors del dolor i pot anar lesionant la retina de manera progressiva mentre dura l’exposició.
I com ens pot afectar a la vista?
L’exposició als infrarojos pot provocar picor, llagrimeig, molèsties oculars i sensació de cos estrany. En canvi, la radiació ultraviolada no activa receptors del dolor i pot anar lesionant la retina de manera progressiva mentre dura l’exposició. Això fa que no notis res en aquell moment, però posteriorment poden aparèixer alteracions de la visió, com ara visió borrosa o taques negres al camp visual. Pots veure l’eclipsi sense notar cap molèstia i, al cap d’unes hores o l’endemà, començar a tenir alteracions de la visió o molèsties oculars. En la majoria dels casos, aquestes lesions són reversibles, però el temps de recuperació pot variar d’una setmana fins a tres o quatre setmanes, i el tractament s’ha d’individualitzar. Per això és molt important que qualsevol persona que noti molèsties als ulls acudeixi al CAP.
Què creu que és el que més es trobaran a consulta?
Crec que el més habitual serà la gent que mirarà l’eclipsi a través de la càmera del telèfon mòbil. Les persones que utilitzen prismàtics o telescopis acostumen a estar familiaritzades amb l’observació astronòmica i saben que han de fer servir filtres solars adequats. En canvi, molta gent pensarà que la càmera del mòbil protegeix, i no és així. Si portes les ulleres homologades, pots gravar mentre observes l’eclipsi, però el mòbil, per si sol, no protegeix la vista. També és habitual pensar que unes ulleres de sol fosques són suficients, però no protegeixen davant aquestes longituds d’ona. Històricament, també s’han utilitzat radiografies, però no són segures.
Per tant, l’única forma de contemplar l’eclipsi és a través de les ulleres?
Hi ha un únic moment en què es pot mirar directament sense ulleres: durant la totalitat, quan el sol queda completament tapat. En aquell instant, la radiació infraroja és mínima i la llum ultraviolada no arriba directament. Ara bé, aquest moment només dura uns segons. És especialment interessant per als aficionats a l’astronomia, perquè permet veure la corona solar i, fins i tot, alguns planetes i estrelles. També es pot observar l’eclipsi de manera indirecta. Per exemple, fent un petit forat en una cartolina perquè la llum del sol es projecti sobre un paper. No és tan espectacular perquè només veus la projecció, però és una forma completament segura d’observar el fenomen.
En el cas de la Catalunya central, com es veurà l’eclipsi?
A la Catalunya central, l’eclipsi es veurà de manera parcial a causa de la situació geogràfica. Notarem que el cel s’enfosqueix i veurem com la lluna s’interposa parcialment davant del sol, però no arribarem a observar la totalitat del fenomen. En canvi, al sud de Lleida, al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre sí que es podrà contemplar l’eclipsi total. Precisament perquè aquí el sol no quedarà completament ocult, serà imprescindible utilitzar ulleres de protecció homologades si es vol observar l’eclipsi.
En les zones on es veurà el fenomen de forma completa s’ha muntat un dispositiu especial.
L’eclipsi es podrà veure especialment bé des de zones com Cambrils, Altafulla i altres punts de la costa. Si coincideix amb el període de vacances, és probable que s’hi concentri encara més gent. Això pot comportar un augment de problemes de salut habituals i també d’accidents relacionats amb els desplaçaments massius. Quan portes les ulleres de protecció només veus el sol i, si intentes caminar, augmenta el risc de caure. A més, com que serà de nit, la llum ambiental serà escassa. Tot plegat fa pensar que la pressió assistencial podria augmentar tant durant la matinada de l’eclipsi com l’endemà.
En el cas dels infants, les mesures de seguretat són les mateixes?
En el cas dels nens, és més difícil que es mantinguin quiets i és fàcil que intentin mirar per sota o per sobre de les ulleres de protecció. A més, a aquestes edats el cristal·lí dels uls és més transparent, fet que facilita que la llum arribi directament a la retina. Per això, és molt important que els infants que vulguin observar el fenomen portin les seves pròpies ulleres de protecció homologades, no les comparteixin i entenguin que cal dur-les posades en tot moment per evitar lesions oculars.
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