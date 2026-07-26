Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
L'afectada presentava un traumatisme al peu i ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu
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Una noia de 14 anys ha resultat ferida aquest diumenge al migdia en un atropellament a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. Els fets han tingut lloc pels volts d'un quart d'una del migdia. La noia estava travessant el pas de vianants quan un cotxe l'ha envestit per causes que s'investiguen.
El cotxe que l'ha atropellat s'ha aturat al voral i ha esperat l'arribada dels serveis d'emergències. Fins al lloc de l'accident, s'han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra i del SEM. En arribar, han atès la noia, que presentava un traumatisme a la zona del peu, segons han informat fonts policials. Després d'una primera valoració mèdica, l'han traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
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