El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell
L'exposició inclou els dibuixos realitzats en l'Urban Sketching
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Regió7
Manresa
La Biblioteca del Casino va acollir la inauguració de l’exposició Emocions capturades, en la qual es poden veure les fotografies del concurs de la Festa del Castell i els dibuixos realitzats en l’Urban Sketching. En el transcurs de l’acte, es va fer el lliurament de premis del concurs de fotografia, que compta amb la col·laboració de Contrast fotografia, Abacus i Quin Passeig.
El jurat va estar format per Dolors Cots, de Foto art Manresa, Jordi Preñanosa, Andrea, de Contrast Fotografia, i Lola Terra, en representació de l’associació. L’exposició romandrà oberta fins el 31 de juliol.
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