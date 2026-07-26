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El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell

L'exposició inclou els dibuixos realitzats en l'Urban Sketching

El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell

El Casino de Manresa inaugura la mostra de fotografies del concurs de la Festa del Castell / ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PASSEIG I RODALIES

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Regió7

Manresa

La Biblioteca del Casino va acollir la inauguració de l’exposició Emocions capturades, en la qual es poden veure les fotografies del concurs de la Festa del Castell i els dibuixos realitzats en l’Urban Sketching. En el transcurs de l’acte, es va fer el lliurament de premis del concurs de fotografia, que compta amb la col·laboració de Contrast fotografia, Abacus i Quin Passeig.

El jurat va estar format per Dolors Cots, de Foto art Manresa, Jordi Preñanosa, Andrea, de Contrast Fotografia, i Lola Terra, en representació de l’associació. L’exposició romandrà oberta fins el 31 de juliol.

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