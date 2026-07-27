Apareix sa i estalvi un home de Manresa a qui la família buscava des de fa una setmana
El presumpte desaparegut va avisar als Mossos dient que havia marxat voluntàriament
Ha aparegut sa i estalvi l'home de Manresa que la setmana passada els seus familiars van denunciar com a desaparegut. A més, l'entitat SOS Desaparecidos va publicar a les seves xarxes socials una alerta en la qual donaven les dades de l'home de 62 anys que es diu Antonio C.T.
Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, l'home, que va ser vist per darrera vegada a Manresa el dilluns dia 13 de juliol, va avisar als mateixos agents que havia marxat per voluntat pròpia i que no havia tingut temps d'avisar els qui el buscaven.
A diferència de quan es considera una desaparició inquietant, com diu la policia francesa, tant els Mossos, com la Policia Nacional o la Guàrdia Civil estan al cas de la recerca d'aquestes persones que es denuncien com a desaparegudes, tot i que no informen oficialment del cas. En ser una persona adulta, podria tractar-se d'una desaparició voluntària, i fins que no hi ha indicis de criminalitat o d'accident no s'obre una investigació. Cosa que no vol dir que no participin en la recerca, o que no es miri de trobar al desaparegut.
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