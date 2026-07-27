L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa
La policia relaciona un únic detingut amb una quinzena de focs, ha atrapat un segon sospitós per altres incidents i ha enxampat un grup de menors per diverses infraccions
REGIÓ7
L'Ajuntament de Manresa es personarà en tots els procediments judicials oberts per l'última onada de contenidors d'escombraries incendiats a la ciutat. D'aquesta manera, el Consistori podrà seguir al detall l'evolució de les investigacions que acabin quan els presumptes piròmans s'asseguin a la banqueta dels acusats per respondre dels delictes de danys que se'ls atribueixin.
De fet, segons ha pogut saber Regió7, la policia ja ha arrestat un home de nacionalitat espanyola al qual vincula a una quinzena d'aquests successos. I no és l'única persona que ha estat interrogada en qualitat de denunciada per aquests episodis. Com a mínim, els agents han enxampat un altre sospitós, sense cap relació amb l'anterior. Igualment, van localitzar un grup de menors que presumptament eren autors d'altres focs.
La intervenció de mares i pares ha contribuït a apartar els escolars de bretolades com aquestes, que tenen un impacte econòmic notable. Sigui com sigui, les autoritats municipals fins i tot exigiran a aquestes famílies que assumeixin l'import dels desperfectes que suposadament van ocasionar els adolescents, els quals encara no poden ser imputats per la seva edat.
Les fonts policials i judicials consultades per aquest diari coincideixen a admetre que no és habitual que els ajuntaments culminin el pas que està donant ara el Consistori de la capital de la Catalunya central. La distància entre administracions, locals i de justícia, impedeix sovint que els processos finalitzin amb condemnes o indemnitzacions pel valor de tot allò que les flames han destruït.
Malgrat aquestes detencions i identificacions, hi ha altres indagacions obertes. Un factor ajuda a lluitar contra aquests actes, que van més enllà del vandalisme o l'incivisme. Es tracta de la col·laboració ciutadana. Així, veïns i afectats que temien que els incendis d'alguns contenidors calcinessin els seus vehicles o les façanes dels seus domicilis es van mobilitzar de forma eficient.
Altres vegades, l'espontaneïtat ha generat situacions confuses. Regió7 ha pogut confirmar el següent incident. En un dels casos, el sospitós per haver calat foc a una quinzena de recipients de deixalles va tornar al lloc dels fets per simular que extingia l'incendi que presumiblement ell mateix havia encès poc abans.
Una colla de joves va començar a escridassar-lo per aquest motiu. Enmig de tanta confusió, els residents a la zona no sabien a qui creure i, per uns moments, van pensar que els escolars mentien. La policia va resoldre l'enigma i va incriminar amb proves aquest individu, qui, d'acord amb l'establert legalment, ha anat passant oportunament a disposició judicial.
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