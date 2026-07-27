El Mercat del Tomàquet ven 1.300 quilos de producte i es consolida com a referent gastronòmic de la Catalunya Central
Més d'un miler de persones han gaudit de la desena Festa del Tomàquet del Bages al llarg de la setmana, amb ple absolut a la majoria de les activitats
Regió7
La Festa del Tomàquet del Bages arriba al seu final després d'una setmana plena d'activitats gastronòmiques i de dinamització comercial a Manresa. La desena edició va celebrar dissabte el seu acte estrella amb el tradicional Mercat del Tomàquet, que va omplir de vida el passeig de Pere III. El mercat va reunir una quinzena de productors locals i, segons informació de l'Ajuntament de Manresa, que forma part de l'organització, va assolir un gran èxit de vendes amb 1.300 quilos de tomàquets venuts de 27 varietats diferents i de proximitat, a més d'altres productes com formatges, licors, cervesa i vi del Bages.
La jornada va estar acompanyada d'un ampli ventall d'activitats, com el tast de tomàquets a càrrec de Bernat Martí Munté, el tast de cerveses artesanes de la cervesera The Goats Alternative Project, el maridatge de vi i formatge impartit per Jaume Pont Alegre, sommelier de Setè Cel, i el taller de cuina de Jordi Llobet Gómez, on els assistents van aprendre receptes i tècniques de plats elaborats amb tomàquets de la comarca.
Èxit en tots els actes
La desena edició de la Festa del Tomàquet es consolida com un referent gastronòmic a la Catalunya Central, atraient un públic cada cop més divers i procedent no només del Bages, sinó també de comarques veïnes. Al llarg de la setmana, més de 1.000 persones han participat en el conjunt d'activitats programades, assolint el ple d'aforament en moltes d'elles. Entre els actes més concorreguts destaquen el Sopar del Tomàquet, del qual ja es va fer ressò Regió7, amb 197 assistents i les tapes del mercat, amb unes 350 persones. Al mercat de dissabte hi van assistir més de 700 visitants.
Les mostres de cuina i els tastos de productes es consoliden com les propostes que generen més interès , demostrant que la degustació és la millor manera de convèncer el públic de la qualitat del producte de proximitat. L'èxit de l'esdeveniment ha estat possible gràcies a la implicació d'un gran nombre d’entitats, bars, restaurants i els mateixos paradistes del mercat. En total s'han celebrat 23 actes que han convidat els participants a conèixer el producte local i a reflexionar sobre la necessitat d’un consum responsable, sostenible i de proximitat, i també dels beneficis que té per a l'entorn. La Festa continuarà el divendres 7 d'agost amb la celebració de la Tumakada, una activitat gratuïta d’extracció de llavors de tomàquet i realització de conserves per aprofitar la polpa, que tindrà lloc a l’Escola Agrària de Manresa.
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