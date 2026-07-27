Preocupació perquè el 50è aniversari de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa coincidirà amb les eleccions municipals
El president veïnal, Sebastià Suet, espera que "més enllà del calendari electoral, les institucions sàpiguen valorar la feina feta" durant mig segle
El president de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa, Sebastià Suet, ha volgut cridar l'atenció sobre el fet que l'any vinent l'entitat complirà el seu 50è aniversari. Una commemoració que es prepara amb joia, però que també és motiu de preocupació, afirma.
Segons explica el president veïnal, es tracta de celebrar el mig segle que l'associació porta "treballant pel barri, defensant els interessos dels veïns i veïnes i col·laborant perquè la nostra ciutat sigui cada dia una mica millor".
Així que, com a president de l'associació, ha volgut "començar a compartir aquesta efemèride amb tots els veïns, amb tota la ciutadania i també amb els responsables polítics de Manresa". Recorda que "cinquanta anys no es compleixen cada dia, i creiem que és una celebració que mereix el reconeixement i el suport de tothom".
Ajudes i suport
D'altra banda, vol cridar l'atenció sobre el fet que "malauradament, aquesta commemoració coincidirà amb les eleccions municipals". Suet ha afirmat que "aquesta circumstància ens genera una certa preocupació, ja que desconeixem quines ajudes i quin suport institucional podrem rebre per fer possible una celebració com cal".
Tant ell com la junta veïnal espera que "més enllà del calendari electoral, les institucions sàpiguen valorar la feina feta durant aquests cinquanta anys i donin suport a una entitat que sempre ha estat al servei del barri i de la ciutat". Anuncia que en els propers mesos "anirem presentant el programa d'actes del nostre 50è aniversari" i convida tots els veïns i veïnes, les entitats i les institucions a sumar-se a aquesta celebració, "que volem que sigui un motiu d'orgull compartit".
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