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Afectacions a Manresa amb motiu dels treballs de Ferrocarrils per millorar el Túnel de Santa Clara

Els carrers Nou de Santa Clara i Sant Maurici patiran prohibicions d'estacionament

Vista del Túnel de Santa Clara, a Manresa

Vista del Túnel de Santa Clara, a Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

Del dissabte 1 al divendres 7 d'agost, el servei de la línia R5 es veurà interromput entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa Baixador, i es farà servei alternatiu amb bus. Del 31 de juliol al 7 d’agost, hi haurà afectacions a l’estacionament a punts dels carrers Nou de Santa Clara i Sant Maurici.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha comunicat que, dins del marc del Projecte de renovació de via i arranjament del drenatge del Túnel de Santa Clara al Ramal de Manresa de la Línia Llobregat - Anoia, s'implementaran diverses mesures que afectaran el trànsit i el servei ferroviari durant els pròxims dies.

Afectacions al servei de la línia R5

Del dissabte 1 al divendres 7 d'agost, el servei de la R5 es veurà interromput entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa Baixador. Per garantir la mobilitat dels viatgers, s'implantarà un servei alternatiu d’autobusos que realitzaran parades a Manresa Baixador, Manresa Alta i Manresa Viladordis. Així mateix, s'informa que es prohibirà l'estacionament pròxim a aquestes estacions per habilitar les parades del servei alternatiu.

Del divendres 31 de juliol al dissabte 8 d'agost, s'efectuaran dues implantacions d'obra per al bombeig de formigó a l'interior del túnel. Les zones afectades són les següents:

Carrer Nou de Santa Clara, núm. 56: En el tram proper a l'accés del carrer del Peix, durant els treballs es prohibirà l'estacionament i es tallarà puntualment el trànsit de vehicles entre el carrer Dr. Llatjós i el carrer Divina Pastora. Tot i això, s'assegurarà l'accés de vehicles al carrer del Peix.

Notícies relacionades

Carrer Sant Maurici, núm. 18-20: En el tram entre el carrer Nou de Santa Clara i el carrer Divina Pastora, es prohibirà l'estacionament dins de l'àmbit d'afectació dels treballs, però es mantindrà el trànsit de vehicles habitual.

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