Ampans inaugura a Manresa La Parada, la seva carta de presentació més "impressionant"
Més de 200 persones han assistit aquest dimarts al migdia a la posada de llarg de La Parada, l'equipament amb llars-residència, habitatge autònom, formació i ocupació i restaurant, que ha servit per presentar un espai per explicar l'entitat batejat amb el nom de Vides que connecten
L'acte l'ha presidit Raúl Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, acompanyat per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; i Lluis Sánchez i Toni Espinal, president i director general d'Ampans, respectivament
"Impressionant". Així ha definit Raúl Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, l'edifici multiservei d'Ampans inaugurat aquest dimarts a Manresa. Més de 200 persones, entre autoritats, societat civil, treballadors i famílies, han assistit a la posada de llarg de la carta de presentació més potent de l'entitat dedicada a l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat.
Després de tallar la cinta inaugural, l'acte ha constat d'un recorregut per les instal·lacions dels assistents repartits en dos grups; dels parlaments de les autoritats i d'un petit refrigeri. El conseller s'ha quedat a dinar al restaurat Divers que acull el nou edifici. Justament la setmana passada, en el que va ser el seu primer acte oficial, va inaugurar la residència d'Ampans a Terrassa.
Durant el recorregut, Toni Espinal, director general d'Ampans, ha fet una presentació general del projecte al conseller, i Janeta Camps, directora de Serveis Residencials i Habitatge, de la seva gènesi. Camps ha recordat que neix l'any 2017 per donar resposta a la llista d'espera de 300 persones que tenien i que l'ha fet possible la complicitat de l'Ajuntament de Manresa, amb la cessió del solar on es troba, que té 150 metres de llargada. També ha agraït la implicació del prestigiós equip d'arquitectes olotí RCR, format per Rafael Aranda, Carme Pigem -present en la inauguració- i Ramon Vilalta, en el que ha estat el seu primer projecte social.
Garantir la continuïtat assistencial
En les seves explicacions, Espinal ha posat l'accent en la importància de garantir la continuïtat assistencial a les persones, una obsessió d'Ampans que fan possible edificis com La Parada. Ha esmentat que actualment atenen persones amb pocs mesos de vida fins a persones de 90 anys.
El recorregut ha inclòs un dels sis pisos amb espais comuns per a persones que, per la seva situació d'envelliment, necessiten una atenció constant. Per les escales s'ha arribat a la segona planta, on s'ha entrat en un dels apartaments de dues places. En aquest hi viuran la Cristina i el Marc, una parella autònoma que, quan calgui, també tindrà el suport que requereixi. La Cristina també ha intervingut en el torn de parlaments per explicar què suposa per a ella poder tenir una llar a La Parada. "Sempre havia somiat tenir un espai per a nosaltres; una casa on fer vida de parella, sentir-nos tranquils i decidir coses nostres". Ha agraït l'oportunitat. En total, les llars acolliran 60 persones.
L'espai que explica Ampans
Des d'aquí, s'ha anat a la planta baixa, just a l'altra punta d'on hi ha el restaurant, que acull el nou espai experiencial Vides que connecten. Prèviament, hi ha un sala sobre el projecte de La Parada, i, superat un passadís, l'espai experiencial, que han presentat breument l'Ariadna i un company seu del servei ocupacional, que han estat preparats per fer de guies en les visites que preveu acollir La Parada per part d'escoles, empreses, universitats i tothom qui vulgui conèixer la feina que du a terme Ampans des de fa 61 anys.
El so dels ocells rep els visitants al nou espai, que presideix un arbre fet de cartró que representa Ampans, del qual surten branques que són els diferents serveis a la persona de l'entitat, cadascun dels quals amb un punt d'informació per explicar-lo. "Aquest edifici ens ajudarà a connectar amb la societat", ha manifestat Espinal. Arrodoneix el Vides que connecten, en una altra sala, un vídeo amb el testimoni de la Paula, el Carles, la Maria Renée, el Roger i la Cristina, usuaris de l'entitat -i també de les seves famílies, formadors i empresaris que els donen feina-, que expliquen qui són, què fan, els seus anhels i aficions. Persones a qui Ampans ha ajudat a ser autònomes, a realitzar-se, a socialitzar. La projecció acaba amb un missatge: "Tu ets fonamental per fer realitat la nostra inclusió". Hi ha hagut aplaudiments.
Abans de tornar a la primera planta per fer els parlaments, el conseller ha rebut les explicacions de la Cristina Llohis, directora d'Atenció Diürna, i d'Imma Pallarès, responsable d'Inserció, Formació i Feina i de Noves Oportunitats, que l'han informat del vessant més formatiu i ocupacional de La Parada, amb aules de formació en l'àmbit sociosanitari i de restauració. El nou equipament també ofereix oportunitats de feina a través del restaurant.
Els parlaments, envoltats de tota la gent que ha assistit a la inauguració, han anat a càrrec de Lluís Sánchez, president d'Ampans, d'Espinal, de Marc Aloy, alcalde de Manresa, i del conseller Moreno. Entre els presents hi havia la delegada del Govern a la Catalunya central, el president del Consell Comarcal del Bages, l'alcalde de Santpedor i regidors de l'Ajuntament de Manresa.
Sánchez ha destacat la singularitat de l'edifici, un espai, ha dit, que "explica molt bé qui som", i ha fet extensiu un agraïment a tots els actors que l'han fet possible, entre els quals els arquitectes d'RCR, "per haver-nos ajudat a imaginar una manera diferent de viure la inclusió", l'Ajuntament de Manresa, l'empresa constructora i el patronat, l'equip humà i les famílies d'Ampans. En la mateixa línia, ha afirmat que "els grans reptes socials només es poden assolir sumant esforços".
Llistes d'espera que no s'acaben
Espinal ha celebrat que en els darrers mesos Ampans ha creat 150 places i ha agraït a la conselleria i al Govern la seva concertació per aprimar la llista d'espera que "arrossegàvem feia molt temps". Ha alertat, però, que els pròxims deu anys hi haurà 200 persones més que necessitaran una plaça residencial. Persones amb noms i cognoms. A banda, "també necessitarem al voltant de cent places d'atenció diürna per resoldre les quasi 400 persones que hi ha avui a l'escola i les que estan en inclusió extraordinària en les 52 escoles a les quals donem suport a la comarca".
Per fer entendre l'abast de la feina que fa Ampans, Espinal ha recordat que "acompanyem 4.000 persones l'any i som 1.500 treballadors, 300 dels quals de col·lectius vulnerables. Cada any trobem feina a l'empresa ordinària gràcies als empresaris a 250 persones". Ampans, ha concretat, gestiona un pressupost de prop de 70 milions d'euros, que tripliquen, ha remarcat "tots els impactes que generem", com l'espai explicatiu estrenat avui i tot un seguit d'activitats que ha enumerat.
No ha oblidat assenyalar el valor afegit de l'edifici que s'ha inaugurat. "L'arquitectura també cuida, transmet i facilita la inclusió i el benestar de les persones" Ha fet un agraïment a l'equip d'RCR. I tampoc no ha oblidat recordar la importància d'Ampans arreu del territori català. "En residències de menors estem atenent un 80% de la població que no és del Bages; en residències d'alta complexitat amb trastorns de conducta i discapacitat intel·lectual amb malaltia mental afegida, un 61% de la gent que atenem aquí no és del Bages; i amb suport generalitzat amb certa complexitat, un 30% no és del Bages".
Projecte "innovador"
L'alcalde Aloy ha manifestat que "és un goig que una entitat amb una trajectòria tan dilatada com Ampans cada dia ens sorprengui amb els seus projectes innovadors sempre adreçats a l'atenció de les persones". Un projecte "innovador" del qual n'ha remarcat la qualitat i els valors que inclou. Arquitectònicament parlant, ha definit La Parada com "un regal". Ha explicat que, quan Espinal va demanar un solar a l'Ajuntament, ell, que aleshores era regidor d'Urbanisme, va demanar que, ja que era un edifici en sòl públic, es tingués en compte l'arquitectura, una petició que Ampans va respondre amb la contractació d'RCR. "És un privilegi que tinguem un edifici com aquest", ha assegurat, referint-se als seus autors.
Ha fet valdre la trajectòria d'Ampans que "amb aquest projecte la sensació és que fa un salt de qualitat extraordinari. Puja un graó mes". Ha celebrat la decisió de l'aleshores alcalde Valentí Junyent, present en la inauguració, de donar resposta a la petició d'Ampans quan els van demanar un solar.
"És impressionant"
El conseller Moreno, acompanyat també pel secretari general de Drets Socials, ha confessat que "porto molts anys visitant molts equipaments, i aquest és impressionant. Probablement és, des del punt de vista arquitectònic, aquell que millor reflecteix la voluntat no només d'Ampans sinó també del Govern, de la ciutadania pel que fa als espais que han de proveir el futur de les persones amb discapacitat del nostre país". De fet, el conseller ha dit que, per fora, molta gent que no ho sàpiga és probable que es pensi que l'edifici és un hotel de cinc estrelles amb apartaments. "Doncs, no. Aquest és un projecte social que ha portat a terme una entitat com Ampans, molt important al nostre país; amb un ajuntament que ha cedit el solar, i amb una administració que s'encarrega de concertar les places necessàries perquè les persones amb discapacitat pugui desenvolupar el seu projecte de vida".
Ho ha aprofitat per reclamar "la qualitat arquitectònica dels equipaments socials. No és el més important del que passa aquí, l'edifici, però té a veure amb com la persona desenvolupa el seu projecte de vida. Amb poder tenir espais oberts, contacte amb la natura". Ha felicitat els arquitectes. Ha desitjat que hi hagi més projectes com aquest.
Quant a la llista d'espera, ha admès que "ens vam trobar amb una llista d'espera molt àmplia". "De les 6.000 places que ens hem proposat crear en aquesta legislatura ja en portem 3.200 i en farem més, i n'haurem de fer més", ha assegurat.
El canvi de la norma
Moreno ha parlat de la modificació de la norma, de la qual n'és un exemple l'edifici La Parada, per "fer possible que les persones puguin viure en espais compartits i que els nostres serveis s'adaptin, ara sí, a la realitat de la Catalunya de l'any 2026".
Demanat per aquest diari, ha explicat que s'esta canviant dues normes, la del registre d'equipaments socials (Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, RESES), "que estem canviant perquè determini que un mateix edifici pugui tenir diferents usos i puguem acollir persones amb diferents situacions de vulnerabilitat, de vellesa, de discapacitat".
Per altra banda, hi ha la càtedra de serveis, que determina les condicions que han de tenir les persones per accedir als serveis. "Per primer cop en la història tenim un equip de persones que faran una primera proposta de reforma, fonamentalment en l'àmbit residencial, per treballar-la amb el sector perquè pugui estar en marxa a partir de l'any 2028". Permetrà que una situació exposada per Espinal durant la visita, la d'una persona que va estar fa 50 anys a les llars d'Ampans i que després va viure amb la família 20 anys més, no pugui tornar ara que ho necessita a Ampans perquè té 68 anys i no 65 com marca la norma.
Acabats els parlaments i abans del refrigeri, Moreno i Aloy han rebut un quadre de l'Art de Viure d'Ampans amb un edifici.
La valoració de l'arquitecta d'RCR
"Per a nosaltres el que és molt bonic és haver pogut fer aquest edifici en el qual s'ha intentat fer aquesta simbiosi amb la ciutat, amb la natura, amb els espais interiors. Sobretot, el que és molt bonic és el projecte humà que hi ha al darrere", ha explicat l'arquitecta d'RCR Carme Pigem a Regió7. "Quan Ampans ens va venir a buscar no vam dubtar i estem més que contents d'haver pogut participar en aquest projecte", ha valorat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa