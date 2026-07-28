Anjo Valentí: "Si soc alcalde de Manresa, assumiré també la Regidoria de Seguretat i Protecció Civil"
El regidor socialista vincula el seu futur polític a la Seguretat Ciutadana, i diu que si ha de pactar, la regidoria de seguretat serà condició indispensable
El primer tinent d'alcalde de Manresa, Anjo Valentí, ha anunciat que, si acaba sent el candidat del PSC i arriba a l'alcaldia a les pròximes eleccions del mes de maig, mantindrà sota la seva responsabilitat la Regidoria de Seguretat i Protecció Civil. Valentí assegura que és l'àrea que més l'ha "omplert professionalment i políticament" durant el mandat i destaca el coneixement adquirit sobre el funcionament intern de la Guàrdia Urbana. El regidor afirma que la seva voluntat és continuar liderant directament les polítiques de seguretat perquè considera que en aquest mandat s'han impulsat canvis estructurals importants dins del cos policial i en les polítiques de seguretat de la ciutat.
Tot i que la designació oficial com a candidat encara depèn dels òrgans interns del partit, Valentí assegura que, "si al final el partit em torna a confirmar com el seu candidat, la meva voluntat és ser alcalde i, si soc alcalde, seré a la vegada regidor de Seguretat i Protecció Civil. Per tant, serà una competència que no delegaré com a alcalde", va afirmar.
Valentí va encara un pas més enllà en ser preguntat sobre un hipotètic govern de coalició després de les eleccions. Assegura que, fins i tot en un escenari de pactes, conservar la cartera de Seguretat seria una prioritat, "seria una de les condicions que, dins la negociació del cartipàs, pogués mantenir la Regidoria de Seguretat i Protecció Civil".
Valentí justifica aquesta decisió assegurant que és l'àrea que més satisfaccions li ha aportat durant aquest mandat. "L'experiència com a regidor de Seguretat i Protecció Civil és potser la que més m'ha omplert professionalment i políticament", explica. Segons diu, el càrrec li ha permès conèixer de primera mà el funcionament de la Guàrdia Urbana i la feina dels seus professionals. "Ha sigut una experiència molt transversal dins l'Ajuntament, de conèixer tot un equip de professionals, de servidors públics, com són els agents, però també tot el servei jurídic i administratiu", va destacar, abans de reivindicar que es tracta de l'únic servei municipal que treballa "365 dies l'any, 24 hores al dia". També defensa la tasca dels cossos policials, assegurant que sovint són els funcionaris més exposats a la crítica pública. "Són els que estan més al carrer i aquesta exposició també té el factor negatiu, que et pots equivocar més. Però aquesta exposició no la té cap altre servidor públic".
Sobre el calendari intern del partit, Valentí explica que el PSC encara no ha iniciat el procés de proclamació dels candidats que actualment governen els municipis. "La tongada d'aquells que estem al govern o som alcaldes es farà entre el novembre i el febrer de l'any que ve". Segons explicar, el partit ha volgut diferenciar els candidats que ara són a l'oposició, que ja poden començar a preparar la campanya, dels que tenen responsabilitats de govern. "Jo no tinc cap necessitat de fer cap mena de campanya o de precampanya ara quan tinc una responsabilitat d'acció de govern, que la vull fer fins al final del mandat".
Durant l'entrevista, Valentí també carrega contra els partits que, segons ell, alimenten la percepció d'inseguretat amb finalitats electorals. "Hi ha gent que se n'aprofita políticament per fer augmentar aquesta sensació d'inseguretat perquè els va bé en el seu programa polític". Tot seguit defensa que «la seguretat pública és la seguretat de les persones que no tenen el capital per pagar-se una seguretat privada» i adverteix que «qui en faci bandera s'equivoca». En aquest sentit, assegura que cap govern municipal pot anar gaire més enllà de les mesures que ja permet la legislació vigent. "No és una qüestió d'ideologies", conclou.
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026