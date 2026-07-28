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El barri de la Sagrada Família programa una vintena de caminades durant el mes d'agost

Hi haurà sortides curtes i altres mitjanes i llarges per adaptar-se als diferents públics

Una de les caminades organitzada per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família

Una de les caminades organitzada per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família / ARXIU PARTICULAR

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Regió7

Manresa

El Centre d’Atenció Primària de la Sagrada Família i l’Associació de Veïns del barri han programat les caminades saludables que es duran a terme durant el mes d’agost. Com cada mes, hi haurà diferents nivells de caminades amb l'objectiu que s'adaptin als diferents públics.

Pel que fa al nivell de les caminades curtes, hi haurà un total de vuit caminades. La primera serà el dilluns dia 3 i s’anirà al Truncalla curta; el dia 5, al Complex esportiu del Congost; el dia 10, al Mas del Grau; el dia 12, a Can Font; el dia 17, a ca l’Ermitanet; el dia 19, a l’Ermita del Sant Crist del Guix; el dia 24, al barri de La Balconada; i el dia 26, a la Font del Llorer de Sant Pau. L’hora de sortida en aquest nivell és a dos quarts de vuit del matí, al davant del Centre d'Atenció Primària.

Novament, aquest any pel mes d’agost, el grup de caminadors han unificat els dos nivells de les caminades mitjanes i llargues, i s'han programat un total de 12 sortides. Per encetar el mes, el dia 3 s’anirà a la Centraleta de Viladordis; el dia 5, al Pou de glaç de l’Agneta; el dia 7, als Tres Salts; el dia 10, al barri del Xup; el dia 12, als Turons del Vinyes i Puigberenguer; el dia 14, al Bosquet de Sant Fruitós; el dia 17, al Santuari de la Salut de Viladordis; el dia 19, al Mas de Sant Iscle; el dia 21, al Gorg de Les Escaletes; el dia 24, es farà una volta pel Regadiu del Poal; el dia 26, s’anirà al Parc de l’Agulla; i per cloure les caminades del mes, el dia 28, s'anirà a la Gola del Bigaire.

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L’horari de trobada és al davant del CAP del barri, deu minuts abans de dos quarts de vuit, per poder sortir puntuals.

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