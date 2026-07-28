Coneixes el samurai de la Cova de Sant Ignasi de Manresa?
En un dels mosaics que hi ha a l'avantcoveta es mostra la imatge de Takayama Ukon, un militar i senyor feudal japonès
Regió7
Les Festes de Sant Ignasi, a Manresa, continuaran avui amb una conferència que tracta una de les curiositats del santuari de la Cova: la presència en un dels mosaics que hi ha a l'avantcoveta de la imatge del samurai Takayama Ukon, militar i senyor feudal japonès.
La conferència tindrà lloc a les 8 de la tarda, a l'avantcova, a càrrec de Diana Rossell, doctora en història de l'art. Es tracta d'una activitat gratuïta i oberta a tothom.
Conegut com el samurai de Crist Ukon Takayama (també anomenat Justo Takayama) apareix en un mosaic de la Cova de Sant Ignasi de Manresa transcrit per error com a "Ucandono". En confeccionar el mosaic, es va cometre l'errada de retolar el seu nom com a "Ucandono" en lloc d'Ukon dono (un títol honorífic japonès que significa "Senyor Ukon").
Va ser un destacat dàimio (senyor feudal) i samurai japonès del segle XVI convertit al catolicisme. L'any 1614, quan el xogunat va prohibir el cristianisme al Japó, va rebutjar renunciar a la seva fe, va ser expulsat del seu país i es va exiliar a les Filipines. Durant la seva vida al Japó i el seu posterior exili a Manila, va mantenir una estreta relació d'amistat i col·laboració amb la Companyia de Jesús (els jesuïtes), que lideraven les missions a l'Àsia Oriental.
Beatificació televisada
Tot i que mai va trepitjar Manresa en vida, la seva fidelitat radical el va convertir en una icona jesuïta global. El gener de 2016, el Papa Francesc va signar oficialment el decret que el reconeixia com a mártir de la fe. Va ser beatificat oficialment el 7 de febrer de 2017 a la ciutat d'Osaka, Japó. La missa solemne va ser presidida pel cardenal Angelo Amato en representació del Papa i va ser un esdeveniment històric retransmès per la televisió nipona.
Normalment, els màrtirs cristians són aquells que moren assassinats de forma directa. En el cas de Takayama Ukon, l'Església el va declarar màrtir perquè la seva mort a Manila (1615) va ser conseqüència directa del maltractament, el cansament i les penúries que va patir durant el seu viatge d'exili forçat pel fet de no voler renunciar al cristianisme.
Altres actes de les festes de Sant Ignasi
Dimecres 29 de juliol
MISSA A LA CAPELLA DE SANT IGNASI MALALT
A les 20.15h · Capella de Sant Ignasi Malalt
Presideix: Josep Baquer s.j. Amb acompanyament musical del cor Lupulus Emsembla.
En acabar, coca i mistela per a tothom.
POSTA DE SONS
A les 20.15 h · Pou de Llum (Carrer del Peix, sota el barri de la Balconada)
Duet acústic amb CLAUDIA BLOOM i SEAN HAUSER, tot gaudint de la posta de sol des del Pou de Llum
Capvespre gaudint d’un concert acústic a l’aire lliure, mentre va caient el sol des del Pou de Llum de Manresa, on ànima, paisatge i música es fusionen en una experiència inspiradora.
Activitat gratuïta i oberta a tothom. Places amb seient limitades.
Dijous 30 de juliol
CONCERT DE GOSPEL PROJECT
A les 20 h · Santuari de La Cova de Sant Ignasi
Concert de música gòspel en un format proper, intimista i en versió acústica que explora la part més profunda d’aquest estil. Un concert en el qual es va teixint un fil conductor que passa pel negro spirituals i el gòspel més actual i colpidor.
Preu: 15€.
Divendres 31 de juliol
BOTIFARRADA
A partir de les 8.45 h · A la Plaça Major
Comenceu la jornada amb força! · Preu: 4,50€
ACTIVITAT FAMILIAR: ESCENARIS I TRANSFORMACIONS
D’11 a 13 h · A la Plaça Major
Taller artístic relacionat amb la transformació d’espais mitjançant decoracions, i convidant que cada infant creï la seva pròpia escenografia amb diferents personatges i elements per fomentar la creació de contes i relats.
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia, amb places limitades. Edat recomanada: De 5 a 10 anys. Els infants hauran d’anar acompanyats de l’adult responsable.
VISITA GUIADA PEL CENTRE HISTÒRIC A CÀRREC DE FRANCESC COMAS
A les 11 h · Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 20)
Activitat gratuïta
MISSA EN HONOR A SANT IGNASI
A les 12 h · A la Plaça Serarols
Presideix: David Guindulain s.j.
LA IGNASIADA
A les 12.45 h · Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 20)
Et dius Ignasi o Ignàsia? Vine a l’Oficina de Turisme de Manresa i tindràs un obsequi. Ens farem una fotografia de grup. Cal portar el DNI per a poder recollir l’obsequi.
ESPECTACLE INFANTIL A CÀRREC DE LA COMPANYIA AI, CARAI!
A les 18 h · Plaça Major
En acabar, batut de xocolata fresquet i croissants per a tothom.
ACTUACIÓ DEL COR LUPULUS EMSEMBLA
De 18 a 20 h · Plaça Serarols
MÚSICA EN VIU A CÀRREC DE VLADIMIR
De 19 a 20 h · Carrer Sant Miquel
SOPAR A LA FRESCA
A les 21.30 h · A la Plaça Major
Durant el sopar, tradicional sorteig de regals cedits pels botiguers de l’Associació entre tots els assistents. Venda anticipada de tiquets fins al 27 de juliol als establiments Fotografia Vert i Regals Puigbertran.
Menú: Entremesos; pollastre amb llagostins; gelat, begudes, pa i cafè · Preu: 15€
NOVENA DE SANT IGNASI
Del 22 al 31 de juliol. De 10 a 13 i de 17 a 20 h · Capella del Pou de la Gallina
De dilluns a dissabte matí (dissabte tarda i diumenge tancat)
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