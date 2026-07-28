La Festa Major Alternativa entra a l’Inventari de Patrimoni Immaterial de Manresa
Un informe considera que compleix plenament els criteris i que identifica la comunitat que formen els ciutadans i ciutadanes de la capital del Bages
Arran de la petició formulada per l’Associació Cultura l’Alternativa Manresa per a la incorporació de la Festa Major Alternativa a l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa es va posar en marxa el procediment que ja compta amb un informe favorable, segons va explicar la regidora de Cultura, Tània Infante, en el darrer ple municipal.
El fet que es consideri que “compleix plenament els criteris de l’inventari”, va dir Infante, farà que hi figuri al costat de la Festa de la Misteriosa Llum, el Miracle del Pou de la Gallina, els Goigs de la Misteriosa Llum, els Goigs dels Cossos Sants i el Vocabulari tradicional de la cinteria.
El criteri bàsic que s’ha seguit per a incloure un element és que ha de ser reconegut com a propi i identificar la comunitat que formen els ciutadans i ciutadanes de Manresa (en la seva totalitat o una part important de la mateixa).
L’inventari és el resultat de considerar que la riquesa patrimonial de Manresa no rau només en els béns materials sinó que també compta amb un conjunt molt rellevant d’elements culturals no tangibles que conformen un cos de tradicions i coneixements de caire popular i tradicional compartit pel conjunt de la comunitat, encara ben vigent gràcies a les entitats que el mantenen viu i que, en molts casos, té una llarga història.
Important instrument d’identitat
Així que l’Ajuntament considera aquest conjunt com un patrimoni d’especial interès per la ciutat en la mesura que representa un important instrument d’identitat per la comunitat i de cohesió social. Així, l’Ajuntament de Manresa, seguint amb la intenció d’identificar, documentar i protegir el patrimoni de la ciutat, ha promogut la redacció de l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa com una eina de coneixement que pretén la definició, documentació i descripció del patrimoni immaterial de la ciutat.
L’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa parteix de la petició feta pel Casal Familiar Recreatiu de declarar patrimoni immaterial de la ciutat les representacions dels Pastorets, que l’any 2010 van complir els 100 anys d’història.
Per donar resposta a aquesta petició, signada per un nombre important d’entitats, es va considerar l’oportunitat de reconèixer tot el conjunt d’elements del patrimoni immaterial de la ciutat i crear l’inventari.
La petició de l’Associació Cultura l’Alternativa Manresa va ser traslladada al ple en forma de moció que va ser defensada per Jordi Ruiz Beleña, en representació de l’entitat proposant. Els punts primer i segon de suport a la incorporació a l’inventari i reconèixer la contribució de la festa a la vida cultural, va rebre el suport de tots els grups excepte Vox, que es va abstenir. El punt tercer per garantir la defensa de la Festa Major Alternativa a les places de Puigmercadal i de la Música, amb una esmena dels grups de govern, es va aprovar amb els suports d’Esquerra, PSC, Impulsem i Fem Manresa i l’abstenció de Junts, Nacionalistes i Vox.
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