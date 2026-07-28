Una fuita d'aigua bloqueja una vorera de la carretera de Vic de Manresa
La Guàrdia Urbana ha tallat el pas a la zona, a l'alçada del número 83 d'aquesta via
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Manresa
La Guàrdia Urbana de Manresa ha tallat el pas a una de les voreres de la carretera de Vic de Manresa per una fuita d'aigua. Passats dos quarts de set de la tarda, una avaria al davant del número 83 d'aquesta via ha provocat que comencés a sortir aigua, ocupant tota la vorera i part de la calçada.
Els agents han acordonat la zona amb cinta policial, a l'espera dels efectius d'Aigües de Manresa per a solucionar la fuita. L'aigua arriba fins a la plaça Bonavista de Manresa.
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