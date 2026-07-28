La nova rectora de la UVic-UCC renova la confiança en Carlota Riera, d'UManresa, com a membre del seu equip de govern
La directora de desenvolupament corporatiu de la Fundació Universitària del Bages continuarà a l’equip de govern
Regió7
La Fundació Universitària Balmes ha aprovat la composició de la nova Junta de Rectorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per al període 2026-2030, a proposta de la nova rectora, Marta Otero Viñas.
Entre els membres del nou equip rectoral, s'ha ratificat la presència de la directora de desenvolupament corporatiu d’UManresa, Carlota Riera Claret, que continuarà formant part de l'equip de govern de la universitat com a vicerectora d'Estudiants, Comunitat Universitària i Compromís Social. El nomenament dona continuïtat a la seva incorporació al Rectorat el 2025, quan va assumir el Vicerectorat de Territori i Compromís Social.
Àmplia trajectòria
Riera és professora d'UManresa des del 2010 i compta amb una àmplia trajectòria acadèmica i de gestió universitària. Entre altres responsabilitats, ha estat degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa entre els anys 2014 i 2020 i directora de l'Escola de Postgrau del campus.
La nova Junta de Rectorat assumirà les seves funcions l'1 de setembre de 2026 per a un mandat de quatre anys. La rectora Marta Otero estarà acompanyada per un equip integrat per Sergi Solà, com a secretari general; Cristina Vaqué, com a vicerectora d'Ordenació Acadèmica; Eduard Minobes, com a vicerector de Personal Docent i Investigador; Noèlia Téllez, com a vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement; Pere Quer, com a vicerector de Qualitat i Planificació Estratègica; Cristina Taverner, com a vicerectora de Formació Contínua; i Xavier Ginesta, com a vicerector d'Internacionalització.
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