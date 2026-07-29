La Cova de Sant Ignasi de Manresa sonarà a gòspel aquest dijous
La coral de Granollers Gospel Project actuarà a les 8 del vespre al santuari dins de les Festes de Sant Ignasi
Divendres, darrer dia del programa, que inclourà una desena de propostes, quedarà tallat l'accés a la plaça Major a l'altura del carrer de Sobrerroca amb el passatge Amics
En el marc de les Festes de Sant Ignasi, que acull Manresa entre el 25 i el 31 de juliol, aquest dijous, dia 30 de juliol, els amants de la música en general i del gòspel en particular tenen una cita al Santuari de la Cova de Sant Ignasi on, a les 8 del vespre, actuarà la coral de Granollers Gospel Project, dirigida i fundada per Moisès Sala.
El concert forma part del cicle Community Gospel Tour, dins el projecte del qual forma part el conjunt, anomenat Gòspel sense Fronteres. Una part dels diners que es recullin es destinaran a col·laborar amb els Missioners de Yarumal, de l’Equador, i l'altra servirà per fer manteniment de la Cova.
Gospel Project és una formació coral fundada per Moisès Sala a Granollers l'any 2019. A Manresa oferiran un repertori que anirà del negro spirituals fins al gòspel més actual.
Les persones interessades a assistir-hi poden comprar l'entrada en aquest enllaç. Encara en queden.
A la mateixa hora, a l'ermita de Sant Pau, se celebrarà una missa presidida per mossèn Joan Antoni Castillo.
Les festes continuaran divendres, 31 de juliol, amb una botifarrada a la plaça Major, a partir de 3/4 de 9 del matí, per agafar forces (preu: 4,50 euros). D'11 del matí a 1 del migdia hi haurà una activitat familiar al mateix lloc per a infants de 5 a 10 anys que hauran d'anar acompanyats per un adult i que podran deixaran anar la imaginació creant la seva escenografia.
Visita guiada al Centre Històric
A les 11, amb l'Oficina de Turisme com a punt de trobada, es farà una visita guiada pel Centre Històric a càrrec de l'historiador i geògraf Francesc Comas.
A les 12, al carrer de Serarols, al costat de la torre de Sobrerroca, se celebrarà la missa en honor a sant Ignasi, presidida pel jesuïta de la Cova David Guindulain.
A 3/4 d'1 del migdia es farà La Ignasiada. Tothom qui pugui acreditar via DNI que es diu Ignasi o Ignàsia rebrà un obsequi a l'Oficina de Turisme i sortirà en una fotografia de grup.
A les 6 de la tarda, a la plaça Major, espectacle infantil a càrrec de la companyia Ai, Carai! i, en acabar, batut de xocolata fresquet i croissants per a tothom.
De 7 a 8 del vespre, a la plaça de Serarols, concert del Cor Lupulus Emsembla i, al carrer de Sant Miquel, música en viu amb Vladimir.
A les 8 del vespre, al Santuari de la Cova, missa de Sant Ignasi presidida pel jesuïta David Guindulain i predicada per fra Valentí Serra amb la participació de la Cambra de Música de la Seu.
A 2/4 de 9 del vespre, a la plaça Major, sopar a la fresca, amb el tradicional sorteig de regals cedits pels botiguers de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants entre tots els assistents. El tiquet s'haurà d'haver comprat fins al dia 27. Costa 15 euros.
A les 10 del vespre, rosari a la Creu del Tort guiada pel jesuïta David Guindulain.
Diumenge, 2 d'agost, a la 1 del migdia, al Santuari de Santa Maria de la Salut de Viladordis, missa presidida per mossèn Joan Antoni Castillo.
Tall de trànsit
Aquest divendres, 31 de juliol, de les 8 del matí a les 12 de la nit, amb motiu de les Festes de Sant Ignasi, es procedirà al tall del trànsit de vehicles a la plaça Major, a l'altura del carrer de Sobrerroca amb el passatge Amics.
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