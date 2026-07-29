L’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa estrena aquest divendres un nou accés a l’Àrea de Radiologia
El nou circuit es farà des de la planta -3, al carrer Nou de Santa Clara, i estàrà identificat amb el color lila
La millora té per objectiu agilitzar l’arribada al servei de les prop de 300 persones que cada dia hi acudeixen per fer-se proves diagnòstiques programades
Regió7/G.Camps
L’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa posarà en funcionament aquest divendres, 31 de juliol, un nou circuit d’accés a l’Àrea de Radiologia amb l’objectiu de facilitar l’arribada dels usuaris al servei i millorar la seva experiència dins del centre. El nou itinerari -identificat amb el color lila- està pensat, especialment, per a les prop de 300 persones que cada dia accedeixen a Radiologia per fer-se proves programades, amb un recorregut més directe, còmode i accessible i contribuint, alhora, a optimitzar els fluxos de circulació per l’hospital.
A partir de l'entrada en funcionament del nou circuit, de dilluns a dissabte, entre les 7 del matí i les 10 del vespre, els usuaris de Radiologia hauran d'accedir a l'hospital per la porta del carrer Nou de Santa Clara, a la planta -3, fins ara destinada als pacients i acompanyants de l'Àrea Quirúrgica. Des d'aquest punt podran pujar fins a la planta -2, mitjançant els ascensors o les escales, i continuar el recorregut fins al servei. Igualment, es mantindrà l'accés a Radiologia des dels vestíbuls de les plantes 0 i -1.
Itinerari identificat amb el color lila
Per facilitar l'orientació dels usuaris, s'ha implantat una nova senyalització específica basada en els resultats d'un estudi d'experiència pacient. El nou sistema té en compte els recorreguts més habituals dins de l'hospital i incorpora criteris de llegibilitat, tipografia, colors i ubicació de la informació. En el cas de Radiologia, els usuaris podran seguir un itinerari identificat amb el color lila des de l'entrada fins a la seva consulta o sala d'exploració.
Més de 160.000 exploracions cada any
El Servei de Radiologia de l'Hospital Sant Joan de Déu és un servei clau per a l'activitat assistencial del centre. La seva cartera de serveis inclou des de radiografies convencionals, ecografies i mamografies fins a tomografies computades (TAC), ressonàncies magnètiques i estudis dinàmics amb raigs X, així com tècniques de radiologia intervencionista guiades per TAC i ecografia, com drenatges i biòpsies.
En els darrers anys, el servei ha incorporat noves prestacions, com les densitometries, que permeten evitar desplaçaments dels pacients a altres centres. També disposa d'un acord amb l'Institut Mèdic per la Imatge (IMI), que facilita l'accés a tecnologies d'alta especialització, com la ressonància magnètica de 3 tesles i la biòpsia robòtica de pròstata guiada per ressonància magnètica.
El servei porta a terme el gruix de l'activitat a la planta -2 de l’Hospital Sant Joan de Déu, que és on hi ha instal·lada bona part de la tecnologia. També dona servei a quiròfan i disposa de dispositius mòbils d’RX que permeten desplaçar-se en cas de necessitat. A més, l’equip atén pacients del Centre Hospitalari i d’algunes àrees de la Clínica Sant Josep i, des del 2022, gestiona l’activitat radiològica de l’Hospital de Berga.
Cada any, el Servei de Radiologia de l'Hospital Sant Joan de Déu du a terme més de 160.000 exploracions, entre les quals destaquen més de 100.000 radiografies convencionals, prop de 23.300 TAC, més de 21.600 ecografies i més d'11.000 ressonàncies magnètiques. Del total de l'activitat, el 55% correspon a proves programades i el 45% restant a l'atenció urgent.
Subscriu-te per seguir llegint
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa