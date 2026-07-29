Millores al bus urbà de Manresa: més servei a Miralpeix i els conductors tindran lavabo propi
Dues línies del servei guanyen una expedició més i la L1, la L3 i la de Festius allarguen el temps de trajecte per ajustar-lo a la realitat del trànsit a Manresa
El servei de bus urbà de Manresa tenia 4 expedicions diàries a la barriada de Miralpeix i a partir d’ara els veïns disposaran de servei a demanda a la Línia 3 si se sol·licita el servei. Aquesta és una de les millores que s’introdueixen i que va explicar el regidor de Mobilitat, Carles Garcia, en el darrer ple municipal, conjuntament amb el fet que els conductors disposaran d’una cabina sanitària situada a la plaça Espanya.
Altres modificacions són que dues línies guanyen una expedició més i a la L1, la L3 i la de Festius s’allarga el temps de trajecte per ajustar-lo a la realitat.
El regidor de Mobilitat va dir en la seva intervenció al plenari que la pràctica de l’«escolta activa» que realitza l’equip de govern «permet millorar el servei» i aportar guanys substancials per a la ciutadania.
Segons va explicar, «modifiquem uns minuts el temps de recorregut de la L1 i això ens permet donar més fiabilitat perquè el bus pugui arribar puntual a les parades i que la gent sàpiga a l’hora que passa i poder fer el recorregut en solvència».
La L2 i la L8 en temporada alta incrementen una expedició. A la L2 actualment hi ha dos busos que acaben servei a Pompeu Fabra de manera seguida, a les 21:15 (bus 2) i 21:30 (bus 3). El bus 1 passa a les 21:10 i a les 21.40 h. S’ha analitzat que això crea confusió en els usuaris perquè veuen arribar dos busos seguits que no poden agafar. Per tal de millorar el servei a l’usuari, es proposa ampliar l’expedició del bus 2 de les 21:15 perquè acabi a La Parada a les 21:35h, modificant també els horaris d’aquella expedició.
Solucionar problemes
A la L8 actualment hi ha dos busos seguits que acaben servei a l’Hospital Sant Joan de Déu, a les 21:52 (bus 4) i a les 22:03 (bus 3). Els altres busos passen a les 21.43 i a les 22.16. Això crea confusió, com passa a la L2, en els usuaris perquè veuen arribar dos busos seguits que no poden agafar. Per tal de millorar el servei també es proposa ampliar l’expedició del bus 4 de les 21:52 perquè acabi a Renfe a les 22:25 h, modificant també els horaris d’aquella expedició.
D’aquesta forma, el regidor de Mobilitat explica que «evitem que hi hagi una llarga espera a les últimes hores de la nit. És cert que la demanda és més baixa», en aquesta franja horària, «però hi ha demanda».
A la L3 es fa una modificació en l’horari de tarda per poder tenir més marge per poder mantenir les freqüències. Per tal d’evitar retards, es proposa ampliar el temps de recorregut d’aquesta línia en la franja de 16 a 20 h els dies feiners de dilluns a divendres, incrementant-se així la freqüència de pas de 30 minuts a 35 o 40 minuts.
Actualment, el servei al barri de Miralpeix es realitza amb 4 expedicions diàries. Per tal de cobrir les necessitats dels veïns de transport públic es proposa establir el servei a totes les expedicions de la línia L3, realitzant demanda prèvia. Això vol dir que «els veïns de Miralpeix, mitjançant l’aplicació o el telèfon, amb unes dues hores d’antelació» podran demanar la parada tant a l’anada com a la tornada i «això permetrà donar-los servei durant tot l’horari del dia. Estan molt contents amb aquesta solució», va assegurar.
Pel que fa a la L5 i la Línia Festius F6-F7 «també es modifiquen els temps de recorregut per donar aquesta fiabilitat a les parades», afegeix Carles Garcia.
D’altra banda, els conductors del bus urbà tindran per primer cop un lavabo exclusiu per a ells, que serà una cabina portàtil situada a la plaça Espanya.
El que ha fet l’Ajuntament ha estat llogar una cabina sanitària com la que s’utilitzen en els concerts o quan es fan obres al carrer. La decisió s’ha adoptat per tal de garantir que el personal de conducció disposi de serveis sanitaris en tot el període de treball en les línies L1, L2, L3 i F6-F7, «servei que s’ha vist perjudicat pel canvi de parada de Guimerà».
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