El minibús del Centre Històric ha arribat a Manresa per quedar-se
Una vuitantena de persones de mitjana el fan servir de dilluns a divendres i l’Ajuntament es prepara per integrar-lo com una línia urbana més
El servei públic de minibús urbà ha vingut per quedar-se a Manresa.
El regidor de Mobilitat, Carles Garcia, ha explicat que està tenint una mitjana d’utilització diària de dilluns a divendres de 80 persones que es considera adequada per intentar mantenir-lo.
La idea seria anar prorrogant les proves pilot fins que l’any 2028 es posi en pràctica la reorganització de línies del bus urbà de la ciutat. En aquest marc, la Línia 11 figurarà, amb les seves peculiaritats, al costat de la resta de línies de la nova concessió de transport.
El minibús funciona des del 15 de juny i comença a fer viatges a 2/4 de 8 del matí des de la plaça dels Infants, que és on arrenca el recorregut, fins a les 21.40 h. Es fan 19 expedicions diàries, amb una freqüència de pas de 45 minuts. El traçat del recorregut té una longitud de 4,6 quilòmetres.
Hi ha parades a la plaça Infants, Puigmercadal, Bilbao, Casa Caritat, Sant Andreu, Museu del Barroc, La Seu, Jutjats, Plana de l’Om, Conservatori, Mossèn Vall-Valldaura, Nou de Valldaura, Bruc-Renaixença, Pompeu Fabra i Ajuntament.
El regidor de Mobilitat, Carles Garcia, ha afirmat que malgrat que ha transcorregut un període de temps relativament curt sí que el govern municipal pot dir que la valoració que fa del nou servei és «molt positiva».
"Cal entendre el servei com una unitat"
La mitjana de vuitanta viatgers al dia suposa que hi ha uns quatre viatgers per expedició amb un màxim d’utilització en un sol dia de 94 persones.
Tant el regidor de Mobilitat com la cap de la Secció de Mobilitat i Transport de l’Ajuntament de Manresa, Queralt Torres, han coincidit a mostrar-se «gratament sorpresos» per la utilització assolida. S’ha fet una bustiada a tota la ciutat del díptic informatiu del servei .
Garcia assegura que «s’està fent molta comunicació i hi ha hagut molt bona rebuda i hi ha gent que potser no l’agafarà, però li fa gràcia veure’l o provar-lo puntualment».
Torres afegeix que «els primers dies vam veure que pujava molta gent, però podia ser per la novetat, i s’està mantenint la tendència». Es va començar amb 40 i 50 usuaris diaris que s’han convertit en una vuitantena d’usuaris fidels.
Cal entendre el servei de bus urbà com una unitat que tracta de cobrir les necessitats dels usuaris, sobretot d’aquells més vulnerables"
El regidor de Mobilitat ha explicat que dintre de l’oferta global de línies n’hi ha que són molt utilitzades i altres menys, «però cal entendre el servei com una unitat» que "tracta de cobrir les necessitats dels usuaris, sobretot d’aquells més vulnerables".
En aquest sentit, la valoració que es fa des de l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem és que es tracta d’un servei necessari, històricament reclamat que permet «acostar persones, sobretot persones grans, que tenien problemes per anar de la part baixa a la part alta de la ciutat. Ha defensat les característiques d’un servei que és «públic i social».
Fins a dintre
Per la seva banda, Queralt Torres ha volgut deixar clar que «no ens agrada parlar de línies més o menys deficitàries. És injust perquè, al final, és un transport públic que vol donar cobertura a tota la ciutat. Els números sempre s’han de mirar emmarcats globalment en el fet que siguin sostenibles. No una línia sinó el conjunt».
El regidor de Mobilitat ha subratllat que, a hores d'ara, el minibús funciona com a prova pilot i la voluntat és que «si continua anant bé i els números la van acompanyant i corroborant s’aniran ampliant aquestes proves pilot i en el moment de la nova concessió es valorarà si s’integra o no en la flota de tota la xarxa».
Segons Garcia, «per això era necessària la prova pilot, per veure si realment funcionava. I funciona. La gent l’utilitza, agrada i, evidentment, aquest govern estarà a favor sempre de la mobilitat i de millorar la qualitat de vida de la gent».
Una altra idea que vol traslladar és que amb el minibús s’ha focalitzat molt la seva utilitat en el Centre Històric «quan a la connexió intermodal que fem al carrer Pompeu Fabra molta gent fa intercanvi per poder venir als serveis administratius que hi ha al centre de la ciutat».
Torres afegeix que el servei a usuaris que venen d’altres punts de la ciutat al Centre Històric ja es donava amb la Línia 4, però el minibús entra a dintre del Centre Històric, passa pel davant del CAP del Barri Antic i és especialment beneficiós per a aquelles persones que tinguin una mobilitat més dificultosa».
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